الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النجم الإسباني"بارديم" يفاجئ حفل أوسكار 2026: لا للحرب.. والحرية لفلسطين

أ ش أ

شهد حفل الأوسكار98 لحظة سياسية لافتة، عندما صعد الممثل الإسباني خافيير بارديم إلى المسرح لتقديم جائزة أفضل فيلم دولي، مرتدياً شارة تحمل اسم فلسطين، حيث استهل كلمته بعبارة قصيرة لكنها أثارت تفاعلاً كبيراً داخل القاعة، قائلاً: "لا للحرب.. والحرية لفلسطين".

وقد قوبلت كلمته بتصفيق واسع من الحضور في القاعة، في واحدة من اللحظات الأكثر تداولاً خلال الحفل.

ويرى محللون أن تصريح الممثل الإسباني خافيير بارديم لا يعد مفاجئاً؛ إذ عرف الممثل الحائز على الأوسكار بمواقفه السياسية والإنسانية الصريحة على مدار مسيرته.

وعرف عن بارديم مواقفه السياسية الصريحة ، ففي عام 2014، شارك خافيير بارديم مع زوجته الممثلة بينيلوبي كروز وعدد من الفنانين الإسبان في توقيع رسالة مفتوحة تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو إلى وقف الحرب وحماية المدنيين.

كما عبر بارديم - في أكثر من مناسبة - عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وشارك في فعاليات وحملات تضامن مع المدنيين في غزة، مؤكداً أن موقفه يقوم على رفض العنف والدعوة إلى السلام.

ولم تقتصر مواقفه على القضية الفلسطينية، إذ شارك أيضاً في حملات بيئية دولية بالتعاون مع منظمات تعنى بحماية المحيطات والحياة البحرية.. كما ألقى خطاباً في الأمم المتحدة عام 2019 دعا فيه إلى حماية النظم البيئية في البحار ومواجهة الصيد الجائر والتلوث البحري.

وكان بارديم من الفنانين الذين عبروا عن مواقف نقدية تجاه الحروب والتدخلات العسكرية، مؤكداً في عدة مقابلات أن للفنانين دوراً في استخدام منصاتهم للدفاع عن القضايا الإنسانية والبيئية.

وخافيير بارديم، هو ممثل إسباني من مواليد مارس 1969 بجزيرة لاس بالماس إحدى جزر الكناري التابعة للتاج الإسباني. حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 2008 عن دوره في فيلم لا بلد للعجائز، كما حصل على جوائز جويا أربع مرات. ظهر في العديد من الأفلام، منها: خامون خامون، لا بلد للعجائز، فيكي كريستينا برشلونة، البحر بداخله، وسكايفول.

حفل الأوسكار98 الممثل الإسباني خافيير بارديم جائزة أفضل فيلم دولي شارة تحمل اسم فلسطين لا للحرب والحرية لفلسطين

