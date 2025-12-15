سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز

أعلنت شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، أنه في خطوة جديدة نحو تعزيز الأسطول البحري المصري، و بالشراكة مع شركة القناة لرباط وأنوار السفن، وتحت شعار #SCM، تم التعاقد على سفينة خدمات بترولية جديدة تعمل بنظام الدفع الكهربي

“TIM-Future”، لتنضم إلى أسطول الوحدات البحرية العاملة تحت العلم المصري.

يأتي هذا التعاقد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين لدعم قدرات قطاع البترول والغاز بوحدات حديثة ومتطورة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وقد شهد مراسم التوقيع المهندس أحمد إبراهيم – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، المهندس طارق محمد مخاريطة – المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة لرباط وأنوار السفن.

يشار الي أن السفينة TIM-Future من طراز OSV ومزودة بنظام DP2، وقادرة على تنفيذ أعمال الغطس، وصيانة المنصات البحرية، وأعمال المسح الجيوفيزيائي بكفاءة عالية.

وسيتم إجراء تجارب الاستلام الرسمية خلال الفترة القادمة تمهيدًا لدخولها الخدمة.