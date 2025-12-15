الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد إلى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية من شمال الصعيد.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض الطرق، و فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 أمتار والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية. أما النسبة لخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13