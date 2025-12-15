قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: البرلمان العربي منصة جامعة للتعبير عن تطلعات شعوب الأمة
وزير الري: خطة مصر 2050 ترتكز على التحول الرقمي وإدارة المياه الذكية
الكرملين: نبحث إعداد وثيقة تلزم أوكرانيا عدم الانضمام إلى الناتو كحجر أساس في المفاوضات
إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية.. جينيس: السخنة أعمق حوض ميناء صناعي مُنشأ على اليابسة| صور
شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
محافظات

تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية

اجتماع تعليم المنوفية
اجتماع تعليم المنوفية
مروة فاضل

عقد  الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنوفية ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، والعمل على تحويل المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الفترتين إلى مدارس تعمل بنظام الفترة الصباحية فقط، تمهيداً لإنهاء الفترات المسائية بعدد من مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور  طارق سعد وكيل المديرية،  أيمن مبارك مدير عام الشئون المالية والإدارية،  محمد مزروع مدير عام التعليم الفني،  المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندسة إيناس عادل مدير المشروعات، المهندسة جيرمين رزق مدير الخريطة المدرسية، المهندسة سالي رجب مهندسة الخريطة،  مديري عموم لإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للكثافات الطلابية بالمدارس الابتدائية، ومناقشة المقترحات والحلول الفنية والهندسية اللازمة لاستغلال الفراغات المتاحة، والتوسع في بعض المدارس، بالإضافة إلى إدراج عدد من المشروعات ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في القضاء على نظام الفترتين وتحسين البيئة التعليمية.

كما تم التنسيق الكامل مع  مديري عموم الإدارات التعليمية للوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة داخل كل إدارة تعليمية، وبحث سبل التغلب على العقبات المتعلقة بالبنية التحتية أو الإمكانيات المتاحة، مع وضع آليات تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق المستهدف في أسرع وقت ممكن.

وأكد صلاح خلال الاجتماع أن ملف خفض الكثافات وإنهاء الفترات المسائية يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الجهات المعنية، لضمان نجاح الخطة وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء محافظة المنوفية.

