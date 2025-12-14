رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تجعل منها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيما واستغلالا لما بها من فرص استثمارية واعدة في العديد القطاعات.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، مؤشرات قائمة الدخل عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، ومقارنة هذه المؤشرات بنفس الفترة من العام السابق 2024/2025، موضحا أن القائمة حققت فائضا فعليا بنسبة 204% عن المقدر في الموازنة للفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025، هذا إلى جانب تحقيق معدل زيادة في حجم هذا الفائض بنسبة 58% مقارنة بنفس المحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مقدما تحليلا لحجم الإيرادات العامة عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، وكذا الأعباء المالية الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية.

وخلال اللقاء، تناول وليد جمال الدين، جهود الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعظيماً لما بها من مقومات وإمكانات، موضحا أن اجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية للأعوام المالية 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025، والفترة من مطلع شهر يوليو من العام المالي الجاري 2025/2026 حتى الآن، وصل إلى 12.96 مليار دولار، تشمل تعاقدات بنحو 380 مشروعا صناعياً وخدميا ولوجستياً، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالموانئ البحرية، التى تتوافر من خلالها نحو 121.5 ألف فرصة عمل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة وصل إلى 457 شركة، منها 296 شركة تأسست بداية من العام المالي 2022/2023 وحتى الآن بإجمالي رأس مال مصدر وصل إلى 785 مليون دولار من مختلف دول العالم.

وحول موقف تنفيذ المشروعات بالقنطرة غرب، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عدد المشروعات والتعاقدات بالمنطقة وصل إلى 48 مشروعا، وذلك خلال الفترة من 1/7/2023 حتى اليوم 14/12/2025، بحجم استثمارات 1.2 مليار دولار، وتوفر نحو 70 ألف فرصة عمل.