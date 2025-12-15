قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يطلق النيران على رفح الفلسطينية ويشن غارات جوية مكثفة
أستراليا.. الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية
بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أب وابنه وراء هجوم بوندي في سيدني.. دخل أستراليا بتأشيرة طالب
روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس
أشرف روقا: 2 لاعيبة في الزمالك باعوا عربياتهم بسبب تأخر الرواتب
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية

البلوجر هدير عبد الرازق
البلوجر هدير عبد الرازق
أحمد مهدي

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف بـ "أوتاكا"، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة اتهامات صادمة، مؤكدة أنهما نشرا مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، تحمل إيحاءات مباشرة وتهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام.

البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مُخلاً عبر الشبكة المعلوماتية، على نحو يتيح للكافة مشاهدته، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة لتوجيه الاتهام إليهما بشكل قاطع، وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت تأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

هدير عبد الرازق أوتاكا المحكمة الاقتصادية محكمة محاكمة

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

مشغولات ذهبية

بيع وشراء.. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

حسام عبدالمجيد

رحيل حسام عبدالمجيد وبديل جديد.. الزمالك يخطط لـ ميركاتو يناير

متهم - أرشيفية

خناقة على ثمن مشاريب .. مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

