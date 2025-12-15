موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي نظيره سيراميكا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وتأتي مواجهة الأهلي وسيراميكا في إطار بطولة كأس رابطة الأندية، حيث يتواجد المارد الأحمر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

تمنح البطولة مكافآت مالية كبيرة، إذ يحصل الفريق الفائز باللقب على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الوصيف 4 ملايين جنيه، ويحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، فيما تبلغ جائزة المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه، وهو ما يضفي مزيدًا من الإثارة والمنافسة بين الأندية على حصد اللقب.