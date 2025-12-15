قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط

إيهاب عمر

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الأربعة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناول طعام منزلي (بيض وجبنة)، ما أدى إلى ظهور أعراض قيء وآلام شديدة بالبطن، وذلك بقرية النواوة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وصول الام واربعة أبناء لمستشفى البداري 


وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغا من مستشفى البداري المركزي بوصول ياسمين حسن عبد الرحمن، 35 عامًا وأبنائها 
سهير حسن عواد ، 7 أعوام ، و جنى حسن محمود، 5 أعوام، و رنا حسن محمود ، عامان، و محمد حسن عواد، 4 أعوام ، 
مصابين بأعراض قيء وآلام شديدة بالبطن بعد تناولهم وجبة بيض وجبنه، اشتباه تسمم غذائي.

وتم حجز المصابين بالمستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع إعطائهم المحاليل والأدوية المطلوبة.
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

