تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الأربعة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناول طعام منزلي (بيض وجبنة)، ما أدى إلى ظهور أعراض قيء وآلام شديدة بالبطن، وذلك بقرية النواوة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وصول الام واربعة أبناء لمستشفى البداري



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغا من مستشفى البداري المركزي بوصول ياسمين حسن عبد الرحمن، 35 عامًا وأبنائها

سهير حسن عواد ، 7 أعوام ، و جنى حسن محمود، 5 أعوام، و رنا حسن محمود ، عامان، و محمد حسن عواد، 4 أعوام ،

مصابين بأعراض قيء وآلام شديدة بالبطن بعد تناولهم وجبة بيض وجبنه، اشتباه تسمم غذائي.

وتم حجز المصابين بالمستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع إعطائهم المحاليل والأدوية المطلوبة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.