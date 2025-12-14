قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أخبار البلد

طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

طقس الغد
طقس الغد
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أجواء باردة بـ طقس الغد،فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

طقس الغد 


أوضحت هيئة الأرصاد، أن الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 20 درجة، بالإضافة إلى شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا ًاعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.


أشارت الهيئة، إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق. 


أفادت أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربيةو الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 27 19

المدينة المنورة 23 12

الرياض 15 11

المنامة 21 18

أبوظبي 29 20

الدوحة 25 21

الكويت 17 12

دمشق 12 06

بيروت 18 15

عمان 12 08

القدس 12 09

غزة 18 15

بغداد 19 08

مسقط 26 22

صنعاء 22 09

الخرطوم 27 16

طرابلس 22 15

تونس 20 14

الجزائر 19 10

الرباط 18 11

نواكشوط 26 15

