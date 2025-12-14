طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أجواء باردة بـ طقس الغد،فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 20 درجة، بالإضافة إلى شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا ًاعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.



أشارت الهيئة، إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.



أفادت أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربيةو الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 27 19

المدينة المنورة 23 12

الرياض 15 11

المنامة 21 18

أبوظبي 29 20

الدوحة 25 21

الكويت 17 12

دمشق 12 06

بيروت 18 15

عمان 12 08

القدس 12 09

غزة 18 15

بغداد 19 08

مسقط 26 22

صنعاء 22 09

الخرطوم 27 16

طرابلس 22 15

تونس 20 14

الجزائر 19 10

الرباط 18 11

نواكشوط 26 15