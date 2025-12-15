تفاصيل جلسة والد حمزة عبدالكريم مع سيد عبدالحفيظ بشأن عرض برشلونة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات ملف احتراف حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي في برشلونة الإسباني، وموقف إدارة الأحمر من حسم الصفقة.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN : حرص والد حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في مقر النادي أمس الأحد بالجزيرة للاجتماع مع مسؤولي القلعة الحمراء، ومناقشة احتراف نجله في برشلونة الإسباني.

وأضاف: حمزة عبدالكريم مهاجم الأهلي الصاعد تلقى عرضاً من نادي برشلونة الإسباني تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للحصول على خدماته لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

وتابع : والد حمزة عبدالكريم عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف العام على فريق الكرة من أجل الموافقة على احتراف نجله في برشلونة بعد تقديم عرض رسمي لإدارة القلعة الحمراء في الأيام القليلة الماضية، وطلب والد اللاعب من عبدالحفيظ ، تسهيل إجراءات انتقال نجله إلى فريق برشلونة الإسباني لأنه حلم خاص لأي لاعب، ولابد من عدم المبالغة في الشروط المالية من جانب القلعة الحمراء حتى لا تتعثر الصفقة والنظر إلى مصلحة اللاعب.