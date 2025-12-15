الأنبا باسيليوس يترأس قداس استقبال ذخائر القديسة ريتا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس استقبال ذخائر القديسة ريتا، شفيعة الأمور المستعصية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حياة البار

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حياة البار"، مؤكدًا أن حضور ذخائر القديسين هي عطية إلهية للكاتدرائية، والإيبارشية، وتشجيعًا للجميع من أجل الاقتداء بحياتهم، لأن القداسة ممكنة، وقابلة للتحقيق لمن يتفاعل مع نعمة الله، مهنئًا الجميع ببدء صوم الميلاد.