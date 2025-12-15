قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
أخبار البلد

لجنة لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات والإعلانات غير المرخصة بحي المقطم| صور

ايمان البكش

 نفذت لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي مرورًا ميدانيًا مفاجئًا على حي المقطم بمحافظة القاهرة لمتابعة الأداء والتصدي للمخالفات على أرض الواقع وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بضبط منظومة العمل بوحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت نتائج المرور الميداني عن:


• إنهاء  عدد من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي، ومتابعة ملف التصالح والتوجيه بسرعة استيفاء الملفات والبت فيها.
• رصد وإزالة حالات بناء مخالف في المهد بدون ترخيص، وإزالة أعمال مخالفة لغرف خدمات أعلى عقار، وتصحيح مخالفة بروز مخالف للاشتراطات الهندسية.
• وقف الأعمال المخالفة لـعدة عقارات واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم استفادة المخالف.
• غلق وتشميع محال عامة لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وإنذار محال لتوفيق أوضاعهما.
• تحرير عدد من المحاضر لمباشرة الإعلان بدون ترخيص، ورفع العديد من الإشغالات بنطاق شارع 9.
• مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية، والتوجيه بسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  انها“لن نسمح بأي مخالفات بناء أو إشغالات أو أنشطة بدون ترخيص، والتعامل سيكون فوريًا وحاسمًا على أرض الواقع لضبط الأداء، وفرض هيبة الدولة، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.”

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

