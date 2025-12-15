لجنة لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات والإعلانات غير المرخصة بحي المقطم| صور

نفذت لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي مرورًا ميدانيًا مفاجئًا على حي المقطم بمحافظة القاهرة لمتابعة الأداء والتصدي للمخالفات على أرض الواقع وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بضبط منظومة العمل بوحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت نتائج المرور الميداني عن:



• إنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي، ومتابعة ملف التصالح والتوجيه بسرعة استيفاء الملفات والبت فيها.

• رصد وإزالة حالات بناء مخالف في المهد بدون ترخيص، وإزالة أعمال مخالفة لغرف خدمات أعلى عقار، وتصحيح مخالفة بروز مخالف للاشتراطات الهندسية.

• وقف الأعمال المخالفة لـعدة عقارات واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم استفادة المخالف.

• غلق وتشميع محال عامة لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وإنذار محال لتوفيق أوضاعهما.

• تحرير عدد من المحاضر لمباشرة الإعلان بدون ترخيص، ورفع العديد من الإشغالات بنطاق شارع 9.

• مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية، والتوجيه بسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انها“لن نسمح بأي مخالفات بناء أو إشغالات أو أنشطة بدون ترخيص، والتعامل سيكون فوريًا وحاسمًا على أرض الواقع لضبط الأداء، وفرض هيبة الدولة، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.”