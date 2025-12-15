الأنبا باخوم يحتفل بالذكرى91 لتدشين كنيسة العذراء بغيط العنب

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، قداس الذكرى ال91 لتأسيس كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

المناولة الاحتفالية

كذلك، تقدم عدد من أبناء وبنات الكنيسة إلى المناولة الاحتفالية، حيث شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، والقمص بولس عطية، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا، والأب مينا زكي، نائب راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بسيدي بشر.

وألقى الأنبا باخوم عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "فقامت مسرعة"، انطلاقًا من إنجيل الأحد الثالث من شهر كيهك المبارك، وهو زيارة أمنا مريم العذراء إلى القديسة أليصابات، كما نقل نيافته إلى الحاضرين سلام وبركة غبطة أبينا البطريرك، مهنئًا إياهم ببدء صوم الميلاد، واقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية التي قدمها كورال الكنيسة.