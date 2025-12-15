قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
توك شو

المتحدث باسم الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
هاجر ابراهيم

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنطلق اليوم تأتي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتُعقد داخل 27 مسجدًا بواقع مسجد واحد في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن هذه الفعاليات تندرج ضمن الخطة الدعوية الشاملة للوزارة، التي تستهدف ترسيخ الخطاب الديني الوسطي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي لدى المواطنين، بما يسهم في دعم التماسك الوطني وبناء الشخصية المصرية الواعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن اختيار المساجد تم على أساس التوزيع الجغرافي العادل، إيمانًا بأن وعي المواطن لا يقل أهمية في أي محافظة عن غيرها، مشيرا إلى أن الأسبوع الثقافي يتضمن مجموعة من المحاضرات والندوات والأنشطة التوعوية التي تتناول قضايا مشتركة تمس المجتمع كله، مثل مواجهة الشائعات والتضليل الإعلامي من منظور ديني وشرعي، مؤكدًا أن التثبت من الأخبار فريضة دينية وضرورة مجتمعية لما لها من أثر بالغ على استقرار الأفراد والمجتمع.

وزارة الأوقاف الأوقاف صحح مفاهيمك

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

صورة أرشيفية

وكيل رابطة العالم الإسلامي: التحديات الفكرية والأخلاقية تفرض على الخطاب الإفتائي مسئولية مضاعفة

محمد الضويني

وكيل الأزهر: لابد من مخاطبة الجيل الرقمي بلغته

مفتي الجمهورية

المفتي: دار الإفتاء أكدت بصراحة على عدالة القضية الفلسطينية

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

