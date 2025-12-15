عبر معبر كرم أبو سالم.. تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن حركة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية ما زالت مستمرة من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.

وأوضح كمال، خلال تغطية حية، أن القوافل تتحرك من الأراضي المصرية مرورًا بمنفذ كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، ضمن القافلة الثالثة من "زاد العزة" التي تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف أن المشهد ينقسم إلى شقين أساسيين، أولهما المساعدات الغذائية التي تشمل الدقيق، والألبان المخصصة للأطفال، والمعلبات، والخضروات، إلى جانب المواد الطبية التي يتم إدخالها بالتنسيق الكامل بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير المستلزمات اللازمة للمستشفيات داخل قطاع غزة، أما الشق الثاني، فيتعلق بالمساعدات الإيوائية التي تضم خيامًا وبطاطين وملابس شتوية، في ظل التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية مع اشتداد موجات البرد والأمطار الغزيرة.



