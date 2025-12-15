قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
ابن الفنانة جليلة محمود يكشف تدهور حالتها الصحية: نحتاج دعواتكم للشفاء العاجل
توك شو

عبر معبر كرم أبو سالم.. تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن حركة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية ما زالت مستمرة من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.

وأوضح كمال، خلال تغطية حية، أن القوافل تتحرك من الأراضي المصرية مرورًا بمنفذ كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، ضمن القافلة الثالثة من "زاد العزة" التي تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف أن المشهد ينقسم إلى شقين أساسيين، أولهما المساعدات الغذائية التي تشمل الدقيق، والألبان المخصصة للأطفال، والمعلبات، والخضروات، إلى جانب المواد الطبية التي يتم إدخالها بالتنسيق الكامل بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير المستلزمات اللازمة للمستشفيات داخل قطاع غزة، أما الشق الثاني، فيتعلق بالمساعدات الإيوائية التي تضم خيامًا وبطاطين وملابس شتوية، في ظل التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية مع اشتداد موجات البرد والأمطار الغزيرة.


 

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

