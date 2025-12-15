أعلن مراسل القاهرة الإخبارية عن، تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق ناقش برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، قضايا سياسية وإنسانية ذات صلة بالأوضاع العالمية.

وتطرقت الحلقة إلى دعم الولايات المتحدة لأحزاب اليمين الأوروبية، وتأثير ذلك المحتمل على إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل القارة، في ظل استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب، والتي تضمنت انتقادات حادة لأوروبا وتوقعات بزوال مكانتها الحضارية خلال العقدين المقبلين.

وأشار خبراء ومحللون إلى أن واشنطن قد تسعى لدعم هذه الأحزاب لتمكينها من الوصول إلى السلطة، وهو ما تناولته صحيفة الجارديان البريطانية في مقالها الأخير الذي طرح تساؤلات حول محاولات الولايات المتحدة التأثير في الأنظمة الأوروبية وأسباب ذلك.