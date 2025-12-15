قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية
مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
توك شو

مطروح للنقاش.. غزة أصبحت موطنًا لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف

الحرب في غزة
الحرب في غزة
محمد شحتة

ناقش برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، قضايا سياسية وإنسانية ذات صلة بالأوضاع العالمية.

وتطرقت الحلقة إلى دعم الولايات المتحدة لأحزاب اليمين الأوروبية، وتأثير ذلك المحتمل على إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل القارة، في ظل استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب، والتي تضمنت انتقادات حادة لأوروبا وتوقعات بزوال مكانتها الحضارية خلال العقدين المقبلين.

وأشار خبراء ومحللون إلى أن واشنطن قد تسعى لدعم هذه الأحزاب لتمكينها من الوصول إلى السلطة، وهو ما تناولته صحيفة الجارديان البريطانية في مقالها الأخير الذي طرح تساؤلات حول محاولات الولايات المتحدة التأثير في الأنظمة الأوروبية وأسباب ذلك.

كما سلطت الحلقة الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة، لا سيما ارتفاع حالات بتر الأطراف بين الأطفال نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية، وأظهرت التقارير الأممية أن غزة أصبحت موطنًا لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 5 آلاف حالة تعرضت لبتر الأطراف، بينهم نحو 25% من الأطفال، ما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل جيل كامل بلا أطراف مع المستقبل والتحديات الحياتية والاجتماعية.

واختتمت الحلقة بطرح أسئلة حاسمة: هل يؤدي دعم الولايات المتحدة لأحزاب اليمين في أوروبا إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل القارة؟ وكيف سيتعامل جيل أطفال غزة المبتورين مع المستقبل في ظل هذه الظروف الصعبة؟

