السيطرة على حريق بمخبز بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

نجحت جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع داخل أحد أفران الخبز البلدى بإحدى القرى شمال شرق أسوان ، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد باشتعال النيران داخل مخبز بلدى بالقرية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء من قوات الدفاع المدنى، واللتين تمكنتا من محاصرة الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة.

حريق

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان، والوقوف على أسباب الحريق، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التى باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث.