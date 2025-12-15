محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية العمل خلال شهر نوفمبر المنقضى

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج جهود مديرية العمل خلال شهر نوفمبر المنقضى فى مختلف المجالات التفتيشية والبرامج التدريبية وذلك فى إطار الحرص المستمر لدعم منظومة العمل وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهنى لتوفير فرص التشغيل المناسبة لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات المنفذة لضمان التوسع فى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التى تستهدف تحسين بيئة العمل ، وحماية حقوق العامين ، والإهتمام بتطوير مهارات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ودعم الإقتصاد المحلى وتجسيد رؤية الدولة فى تمكين المواطن وبناء سوق عمل منظم وعادل .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن المديرية نفذت خلال الشهر المنقضى خطة عمل متكاملة ترجمت توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى إنجازات ملموسة فى مختلف قطاعات العمل ، مشيراً إلى أنه فى مجال تفتيش العمل تم التفتيش على 96 منشأة من خلال تنظيم 23 حملة ، وتم تحرير 68 محضر عمل ، فضلاً عن تنفيذ 3 ندوات إستهدفت 80 مستفيد.

جهود متنوعة

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم المرور على 40 منشأة ، وتحرير 9 محاضر سلامة ، وتنفيذ 11 حملة ، مع منح 5 تراخيص لعمل المنشآت ، وبالتوازى فقد تم بحث الشكاوى الفردية والجماعية .

وأضاف محمود عيسى بأنه فى مجال بحوث العمالة وتنظيم الإستخدام فقد تم إستخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة ، وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لهم من بينهم ذوى الهمم ، وفى مجال خدمة المواطنين تم عقد لقاءات أسبوعية ، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ 34 شخص من خلال النشرة القومية للتوظيف ، مع بحث 50 طلب أخر للحصول على فرص عمل ، بينما تم عقد ندوات متعددة فى مجال النقابات العمالية .

ولفت إلى أنه فى مجال التدريب المهنى تم تنفيذ برامج تدريبية بمركز تدريب المحمودية وكلابشة والوحدة المتنقلة بقرى حياة كريمة فى مجالات الطاقة الشمسية وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والملابس الجاهزة ، وكهرباء سلسيون والتبريد والتكييف ، وتم تخريج 81 متدرب بهذه المجالات المتنوعة .