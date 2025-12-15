قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية العمل خلال شهر نوفمبر المنقضى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج جهود مديرية العمل خلال شهر نوفمبر المنقضى فى مختلف المجالات التفتيشية والبرامج التدريبية وذلك فى إطار الحرص المستمر لدعم منظومة العمل وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهنى لتوفير فرص التشغيل المناسبة لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات المنفذة لضمان التوسع فى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التى تستهدف تحسين بيئة العمل ، وحماية حقوق العامين ، والإهتمام بتطوير مهارات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ودعم الإقتصاد المحلى وتجسيد رؤية الدولة فى تمكين المواطن وبناء سوق عمل منظم وعادل .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن المديرية نفذت خلال الشهر المنقضى خطة عمل متكاملة ترجمت توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى إنجازات ملموسة فى مختلف قطاعات العمل ، مشيراً إلى أنه فى مجال تفتيش العمل تم التفتيش على 96 منشأة من خلال تنظيم 23 حملة ، وتم تحرير 68 محضر عمل ، فضلاً عن تنفيذ 3 ندوات إستهدفت 80 مستفيد.

جهود متنوعة 

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم المرور على 40 منشأة ، وتحرير 9 محاضر سلامة ، وتنفيذ 11 حملة ، مع منح 5 تراخيص لعمل المنشآت ، وبالتوازى فقد تم بحث الشكاوى الفردية والجماعية .

وأضاف محمود عيسى بأنه فى مجال بحوث العمالة وتنظيم الإستخدام فقد تم إستخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة ، وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لهم من بينهم ذوى الهمم ، وفى مجال خدمة المواطنين تم عقد لقاءات أسبوعية ، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ 34 شخص من خلال النشرة القومية للتوظيف ، مع بحث 50 طلب أخر للحصول على فرص عمل ، بينما تم عقد ندوات متعددة فى مجال النقابات العمالية  .

ولفت إلى أنه فى مجال التدريب المهنى تم تنفيذ برامج تدريبية بمركز تدريب المحمودية وكلابشة والوحدة المتنقلة بقرى حياة كريمة فى مجالات الطاقة الشمسية وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والملابس الجاهزة ، وكهرباء سلسيون والتبريد والتكييف ، وتم تخريج 81 متدرب بهذه المجالات المتنوعة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب

بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: حملات مفاجئة على حي المقطم بالقاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية خلال ديسمبر

وزارة الصحة

الصحة" تشارك في مائدة مستديرة حول دور آليات التمويل الإسلامي في تعزيز الاستثمار بالصحة العالمية

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد