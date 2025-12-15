حزمة قرارات عاجلة لمحافظ أسوان في لقائه الدوري مع المواطنين.. تعرف عليها

استمراراً لحرصه على تحقيق التواصل والالتحام المباشر مع هموم ومشاكل المواطن الأسوانى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاءه الدورى مع المواطنين ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية .

وعقب استماعه لمشكلات ومطالب أهالى قرى أبو الريش والأعقاب والخطارة ، وجه الدكتور إسماعيل كمال مدير التموين بالسماح بتشغيل المخبز البلدى لتلبية احتياجات الأهالى من رغيف العيش مع التشديد على أصحاب المخبز بتوقيع أقصى العقوبات القانونية والإدارية فى حالة تكرار المخالفات التموينية المرصودة من قبل .

وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة توفير ٥ صناديق وحاويات لجمع القمامة والمخلفات ، مع سرعة تركيب الكشافات بأعمدة الإنارة بالشارع الرئيسى على أن يتم على التوالى تركيب المزيد منها بمختلف الشوارع الداخلية لضمان توفير الإضاءة اللازمة لتجنب الحوادث المرورية وتوفير الأمان والحماية للمارة والأهالى المقيمين بتلك القرى ، بالإضافة إلى إعداد المقايسات الفنية والمالية المطلوبة لإجراء أعمال الصيانة الشاملة لسيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية لتؤدى خدمات الصرف الصحى بالقرى بالشكل المطلوب .

لقاء المواطنين

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بسرعة إيفاد لجنة مشتركة تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية لموقع المشكلات وإعداد التقارير الفنية اللازمة لحلها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والصحة والتموين والتضامن الإجتماعى ، فضلا عن البريد والإسعاف ، فضلاً عن قيام معاون المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمعاينة الميدانية لمشكلة تراكم المياه بالنفق أسفل شريط السكة الحديد بقرية الخطارة وذلك لتحديد نوعية المياه والبدء فى إتخاذ الحلول السليمة للقضاء على هذه المشكلة .

وفى نفس اللقاء وجه محافظ أسوان بدراسة طلب ندب أحد العاملات بالرعاية الصحية من أسوان إلى محافظة قنا وذلك مراعاة لظروفها الأسرية والصحية ، مع قيام مدير الحدائق بدراسة طلب أحد المواطنين بإستجار المنطقة الرملية بإحدى الحدائق المناسبة لإقامة مشروع ملاهى للأطفال ، علاوة على قيام مسئولى التضامن الإجتماعى بصرف المساعدات المالية ومعاشات التكافل والكرامة لعدد 8 حالات بعد إجراء البحوث الإجتماعية المطلوبة وذلك لمساعدتهم فى تدبير إحتياجاتهم المعيشية وتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية ، مكلفاً مدير العمل بدراسة توفير فرصتين عمل لحالتين من أبنائنا ذوى الهمم طبقاً لمؤهلاتهم العلمية والعملية .