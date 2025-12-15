قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضخم تطوير| إصلاح مناهج الانجليزي والعربي والدراسات الإجتماعية من رياض الأطفال للثانوي
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزمة قرارات عاجلة لمحافظ أسوان في لقائه الدوري مع المواطنين.. تعرف عليها

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين
محمد عبد الفتاح

استمراراً لحرصه على تحقيق التواصل والالتحام المباشر مع هموم ومشاكل المواطن الأسوانى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاءه الدورى مع المواطنين  ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية .

وعقب استماعه لمشكلات ومطالب أهالى قرى أبو الريش والأعقاب والخطارة ، وجه الدكتور إسماعيل كمال مدير التموين بالسماح بتشغيل المخبز البلدى لتلبية احتياجات الأهالى من رغيف العيش مع التشديد على أصحاب المخبز بتوقيع أقصى العقوبات القانونية والإدارية فى حالة تكرار المخالفات التموينية المرصودة من قبل .

وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة توفير ٥ صناديق وحاويات لجمع القمامة والمخلفات ، مع سرعة تركيب الكشافات بأعمدة الإنارة بالشارع الرئيسى على أن يتم على التوالى تركيب المزيد منها بمختلف الشوارع الداخلية لضمان توفير الإضاءة اللازمة لتجنب الحوادث المرورية وتوفير الأمان والحماية للمارة والأهالى المقيمين بتلك القرى ، بالإضافة إلى إعداد المقايسات الفنية والمالية المطلوبة لإجراء أعمال الصيانة الشاملة لسيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية لتؤدى خدمات الصرف الصحى بالقرى بالشكل المطلوب .

لقاء المواطنين 

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بسرعة إيفاد لجنة مشتركة تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية لموقع المشكلات وإعداد التقارير الفنية اللازمة لحلها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والصحة والتموين والتضامن الإجتماعى ، فضلا عن البريد والإسعاف ، فضلاً عن قيام معاون المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمعاينة الميدانية لمشكلة تراكم المياه بالنفق أسفل شريط السكة الحديد بقرية الخطارة وذلك لتحديد نوعية المياه والبدء فى إتخاذ الحلول السليمة للقضاء على هذه المشكلة .

وفى نفس اللقاء وجه محافظ أسوان بدراسة طلب ندب أحد العاملات بالرعاية الصحية من أسوان إلى محافظة قنا وذلك مراعاة لظروفها الأسرية والصحية ، مع قيام مدير الحدائق بدراسة طلب أحد المواطنين بإستجار المنطقة الرملية بإحدى الحدائق المناسبة لإقامة مشروع ملاهى للأطفال ، علاوة على قيام مسئولى التضامن الإجتماعى بصرف المساعدات المالية ومعاشات التكافل والكرامة لعدد 8 حالات بعد إجراء البحوث الإجتماعية المطلوبة وذلك لمساعدتهم فى تدبير إحتياجاتهم المعيشية وتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية ، مكلفاً مدير العمل بدراسة توفير فرصتين عمل لحالتين من أبنائنا ذوى الهمم طبقاً لمؤهلاتهم العلمية والعملية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

داليا مصطفي

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد