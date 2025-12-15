منطقة أسوان الأزهرية تناقش تنفيذ المنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية

بحث الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية آليات التنفيذ الفعلى للمنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب المرحلة الثانوية ، وذلك خلال إجتماع أون لاين ضم مديرى الإدارات التعليمية، وموجهى ومعلمى الحاسب الآلى، وشيوخ معاهد المرحلة الثانوية .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المنصة داخل المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد إسماعيل مدير إدارة الكمبيوتر التعليمى بالمنطقة، وكرم محمد، العضو الفنى بالإدارة، بهدف توحيد آليات العمل وضمان التطبيق وفق المعايير المحددة.

واستعرض الاجتماع مكونات المنصة اليابانية، والتى تعتمد على تنمية مهارات التفكير المنطقى والبرمجة الأساسية، والتدرج فى مفاهيم الذكاء الاصطناعى، من خلال أساليب تعلم تفاعلية قائمة على المشروعات والتطبيق العملى، بما يسهم فى إعداد الطلاب لمتطلبات التحول الرقمى وسوق العمل.

جهود متنوعة

وأكد رئيس المنطقة، أهمية التدريب المستمر للمعلمين، وتوفير الدعم الفنى اللازم، ومتابعة نسب التنفيذ داخل المعاهد، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتى انطلاقًا من رؤية الأزهر الشريف لتأهيل طلابه بما يمكنهم من مواكبة التحولات العالمية فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، بما يسهم فى بناء عقول مستنيرة قادرة على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع ، ويشمل التنفيذ نحو 198970 طالب موزعين على 2381 معهد ثانوى أزهرى ، فى خطوة نوعية نحو إعداد جيل أزهرى متميز يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويواكب تطورات العصر الرقمى والمعرفى.