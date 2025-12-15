قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى "الذنب"
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
منطقة أسوان الأزهرية تناقش تنفيذ المنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية

محمد عبد الفتاح

بحث الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية آليات التنفيذ الفعلى للمنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب المرحلة الثانوية ، وذلك خلال إجتماع أون لاين ضم مديرى الإدارات التعليمية، وموجهى ومعلمى الحاسب الآلى، وشيوخ معاهد المرحلة الثانوية .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المنصة داخل المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد إسماعيل مدير إدارة الكمبيوتر التعليمى بالمنطقة، وكرم محمد، العضو الفنى بالإدارة، بهدف توحيد آليات العمل وضمان التطبيق وفق المعايير المحددة.

واستعرض الاجتماع مكونات المنصة اليابانية، والتى تعتمد على تنمية مهارات التفكير المنطقى والبرمجة الأساسية، والتدرج فى مفاهيم الذكاء الاصطناعى، من خلال أساليب تعلم تفاعلية قائمة على المشروعات والتطبيق العملى، بما يسهم فى إعداد الطلاب لمتطلبات التحول الرقمى وسوق العمل.

وأكد رئيس المنطقة، أهمية التدريب المستمر للمعلمين، وتوفير الدعم الفنى اللازم، ومتابعة نسب التنفيذ داخل المعاهد، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتى انطلاقًا من رؤية الأزهر الشريف لتأهيل طلابه بما يمكنهم من مواكبة التحولات العالمية فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، بما يسهم فى بناء عقول مستنيرة قادرة على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع ، ويشمل التنفيذ نحو 198970 طالب موزعين على 2381 معهد ثانوى أزهرى ، فى خطوة نوعية نحو إعداد جيل أزهرى متميز يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويواكب تطورات العصر الرقمى والمعرفى.

