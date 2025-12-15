قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان:حققنا معدلات تصاعدية في ملف التقنين وترتيبنا الخامس

محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الفترة الماضية شهدت إنهاء حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع إدراج قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .

ولفت المحافظ إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق معدلات تنفيذ تصاعدية ساهمت فى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز في هذا الملف .

التقنين

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بتكثيف الجهود بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء التعامل مع عدد 19 حالة متبقية على المنظومة الإلكترونية خاصة بإسترداد أو سداد ما عاد عليه من النفع .

وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين بأهمية توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للإستفادة من فرصة التقنين مع البدء فى لتطبيق القانون الجديد ، لافتاً إلى حرص أجهزة الدولة للحفاظ على مواردها وحق الشعب فى أراضيه من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين  .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

