محافظات

جامعة أسوان تنفذ دراسة تطبيقية بكلية تكنولوجيا المصايد والاسماك

محمد عبد الفتاح

اختتمت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك فعاليات أنشطة مقرر المنظومة السمكية، في إطار دراسة حالة علمية تطبيقية لبحيرة ناصر ونهر النيل، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، والدكتورة عواطف حامد حموده عميد الكلية، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة السابق وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وأكدت الفعاليات الدور الحيوي الذي تمثله المنظومة السمكية في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية، حيث تضمنت الأنشطة عددًا من الزيارات الميدانية داخل محافظة أسوان، بهدف الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتعزيز خبرات الطلاب الميدانية بما يؤهلهم للتعامل بكفاءة مع متطلبات سوق العمل في قطاع المصايد والاستزراع السمكي.

وأشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس الجامعة بمستوى الأنشطة التطبيقية التي تقدمها الكلية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بربط البرامج الأكاديمية بقضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جهود متنوعة 

وأضاف "نصرت " أن دراسة بحيرة ناصر ونهر النيل كنموذج تطبيقي تمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر قادرة على إدارة الموارد المائية والسمكية بأسلوب علمي حديث، يوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة”.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عواطف حامد حموده عميد الكلية أن أنشطة مقرر المنظومة السمكية تأتي في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به الكلية، وتتماشى مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء، مشيرة إلى أن الكلية تحرص على تخريج طلاب يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية اللازمة للعمل في مختلف مجالات المصايد.

وأضافت أن الكلية اعتمدت خلال فترة الدراسة على منظومة تعليمية متكاملة، تجمع بين التدريب العملي، والمحاضرات الإلكترونية، والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات المتخصصة، بما يسهم في بناء قدرات الطلاب العلمية والعملية، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في دعم التنمية المستدامة للموارد المائية والسمكية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

