الاحتلال يطلق النيران على رفح الفلسطينية ويشن غارات جوية مكثفة
أستراليا.. الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية
بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أب وابنه وراء هجوم بوندي في سيدني.. دخل أستراليا بتأشيرة طالب
روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس
أشرف روقا: 2 لاعيبة في الزمالك باعوا عربياتهم بسبب تأخر الرواتب
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية

محمد البدوي

محمد البدوي

أكد سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، أن برنامج «الهند الرقمية» الذي أُطلق عام 2014 شكّل نقطة تحول كبرى في مسار التنمية التكنولوجية، حيث أسهم في وصول خدمات الإنترنت إلى نحو 92% من المواطنين، ما انعكس بشكل مباشر على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، في إطار رؤية تستهدف إتاحة التكنولوجيا للجميع وفي مختلف مناحي الحياة.

 عدد مستخدمي الإنترنت

وخلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أوضح السفير الهندي أن عدد مستخدمي الإنترنت في بلاده بلغ نحو 1.3 مليار شخص، مع معدلات استهلاك بيانات تفوق ما تستهلكه الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعتين يوميًا، لافتًا إلى الطفرة الكبيرة في عدد الشركات الناشئة، التي تجاوزت 100 ألف شركة، تقود السيدات نحو 10% منها.

بناء القدرات التكنولوجية

وأشار إلى أن الهند أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وبناء القدرات التكنولوجية، ما جعلها بيئة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، موضحًا وجود ما يقرب من 500 ألف مركز لبناء القدرات، إلى جانب توجه الشركات العالمية الكبرى لإنشاء مصانع وعمليات إنتاج داخل الهند، وهو ما ساهم في توفير فرص عمل عالية الجودة ودفع العديد من الشركات للعودة والاستثمار مجددًا في السوق الهندية.

وأضاف أن امتلاك الهند لرأس مال بشري متميز جعلها مقصدًا مهمًا للاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والهند تقوم على شراكة حقيقية، خاصة في ظل التقارب الديموغرافي بين البلدين، واعتماد شريحة الشباب على التكنولوجيا باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وهو النهج الذي تسير عليه مصر حاليًا بالتعاون مع الهند.

قمة الذكاء الاصطناعي

وكشف سفير الهند عن استعداد مصر لاستضافة قمة للذكاء الاصطناعي، مشيدًا بما تمتلكه من مهارات وقدرات بشرية واعدة، ومؤكدًا وجود اهتمام متزايد من الشركات الهندية بالاستثمار في السوق المصرية، وسط حالة من الإعجاب بالأجواء الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على العمل المستمر لبناء جسور قوية بين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر والهند، موضحًا أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار، مع توقعات بزيادته خلال الفترة المقبلة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والدواء والأمصال، في إطار شراكات طويلة الأمد بين البلدين.

