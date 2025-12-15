قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو عريضة: إنشاء مركز التجارة الأفريقى بالعاصمة الجديدة يعزز من الاستثمارات الأجنبية

حسن رضوان

أشاد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بإنشاء مركز التجارة الأفريقي AATC التابع لـ«أفريكسيم بنك» بالعاصمة الجديدة في مصر، موضحا أن هذا يعد إنجازا تاريخيا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية وزيادة حجم التجارة البينية، كما أنه يرسخ التواجد المصري في عمق دول القارة الأفريقية، إضافة إلى أنه يعزز من مكانة مصر كبوابة قارية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية .

وأضاف أبو عريضة، أن المركز له أدوار متعددة وهامة منها تشجيع الابتكار لاشتماله على مركز ابتكار وتبادل المعلومات التجارية وربط الأسواق الأفريقية ببعضها، وحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز للمعلومات التجارية، وهذا يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لدول القارة الأفريقية كما أنه يعزز حضورها عالميا، كما يتضمن المركز، موضحا أن إنشاء سوق أفريقية موحدة أصبح ضرورة لابد منها لتعميق التكامل القاري، ودعم التجارة الأفريقية والاستثمار البيني وتشجيع التصنيع المحلي وتطوير سلاسل القيمة، بما يتيح لدول القارة السمراء باستغلال مواردها الطبيعية فيما بينها ومنع تصدير المواد الخام ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ما يسهم في زيادة معدلات النمو .

تابع أبو عريضة، أن المركز له دور هام في تحويل مصر مستقبلا إلى بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية تنطلق لمختلف دول القارة، بما يتيح فرصا استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، موضحا أن تحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الاقتصادية المتبادلة بين دول القارة الأفريقية أصبح ضرورة أساسية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وتوسيع الصادرات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحا أن ذلك يسهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا .

