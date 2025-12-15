حورية فرغلي توضح حقيقة ندمها على دورها في فيلم كلمني شكرا

قالت الفنانة حورية فرغلي، أنها لم تندم على تقديمها أدوارها الجريئة مثلم كلمني شكرا أو عبدو موتة فهي مشاهد بسيطة لكن لم تكن أعمالا كثيرة، موضحة أنها قامت بزيارة الكعبة 7 مرات.

وتابعت حورية فرغلي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: نفسي أقدم دور الملكة حتشبسوت أو شجرة الدر في عمل فني بحلم أعمل الحاجات دي واشتريت سيناريو عن شخصية الأميرة ذات الهمة وخلاص أنا كده أبقى جبت سقف الشغلانة دي.

حورية فرغلي والاعتزال

وأشارت حورية فرغلي، إلى أنها فكرت في الاعتزال سابقاً عقب تعرضها للتنمر من قبل البعض عقب إجرائها عمليات تجميل لكي تُحسن من أنفها ووقتها أعلنت أنها ستنوى عدم الظهور في أية أعمال فنية.

واختتمت الفنانة حورية فرغلي، أنها تراجعت عن فكرة الاعتزال وقدمت مسلسل ساحرة الجنوب وحقق نجاحاً كبيراً وأشاد به الكثيرون من الجمهور والنقاد، نافية أن تكون مرتبطة بأي شخص في وقتنا الحالي.

