بالصور

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

آية التيجي

أصيب مراهق صيني يبلغ من العمر 19 عامًا بـ سكتة دماغية حادة بعد استخدام هاتفه المحمول لفترات طويلة مع إبقاء رقبته منحنية للأمام، فيما يعرف طبيًا باسم "وضعية الرقبة النصية".

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

وأوضح الأطباء أن الوضعية الخاطئة والمتكررة أعاقت تدفق الدم إلى الدماغ، ما أدى إلى تكوّن جلطة دموية في شريان عنقي، تسببت في انسداد تدفق الدم، وأدت إلى ظهور أعراض خطيرة مثل الدوخة المفاجئة، ضعف الحركة، وصعوبة الكلام، وهي علامات تحذيرية شائعة للسكتة الدماغية.

تفاصيل الحالة

المريض يدعى شياو دونج، وهو طالب جامعي في بكين، كان مدمنًا على ألعاب الهاتف المحمول ويجلس لساعات طويلة منحنياً إلى الأمام. هذا الانحناء المستمر تسبب في انسداد الشرايين الشوكية العلوية، ما أدى في النهاية إلى سكتة دماغية مهددة للحياة، ووفقًا لما نشر في موقع Times Now.

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

الأطباء الذين أشرفوا على حالته أكدوا أن "وضعية الرقبة النصية" تُعد من أخطر الوضعيات الشائعة بين الشباب، إذ قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل الجلطات الدموية ومشكلات عصبية خطيرة. وقد خضع الطالب لعمليتين جراحيتين لإزالة الجلطة الدموية، وهو الآن في مرحلة التعافي.

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

تحذير للأهالي والشباب

يشدد الأطباء على أهمية تجنب الاستخدام المفرط للهواتف الذكية مع إبقاء الرقبة منحنية لفترات طويلة، والحرص على أخذ استراحات متكررة للحركة، إضافة إلى الجلوس في وضعية صحية تدعم العمود الفقري وتسمح بتدفق الدم بشكل طبيعي إلى الدماغ.

