أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تنشغل الأمهات يوميًا بتحضير لانش بوكس صحي ومتوازن يمنح أطفالهن الطاقة والتركيز خلال اليوم الدراسي.

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

ورغم أن الخيار يُعتبر من الخضروات السهلة والخفيفة التي تلجأ إليها الكثير من الأمهات، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من وضعه داخل الحقيبة لفترات طويلة، نظرًا لما قد يسببه من أضرار غذائية وصحية غير متوقعة، وذلك وفقًا لموقع The Health Site، وتشمل :

ـ سريع التلف:

يحتوي الخيار على أكثر من 90% ماء، مما يجعله يفسد بسرعة عند التعرض للحرارة، وهو ما يؤدي إلى تغير الطعم وظهور رائحة غير مرغوبة قد تُفقد الطفل شهيته.

ـ فقدان القيمة الغذائية:

وعند تقطيع الخيار وتركه فترة طويلة، يبدأ فيتامين C وغيره من العناصر في التحلل بفعل الهواء والحرارة، وبالتالي يفقد قيمته الغذائية.

ـ مشكلات هضمية:

تناول الخيار الذابل أو غير الطازج قد يؤدي إلى انتفاخ أو اضطرابات هضمية بسيطة لدى الأطفال، خاصة أصحاب المعدة الحساسة.

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

بدائل أكثر أمانًا وصحية للخيار في اللانش

لتجنب هذه الأضرار، ينصح خبراء التغذية الأمهات باستبدال الخيار بخضروات أكثر تحمّلًا لدرجات الحرارة، ومنها:

ـ الجزر المقطع أصابع صغيرة:

غني بفيتامين A ويحافظ على قرمشته لفترة أطول.

بدائل أكثر أمانًا وصحية للخيار في اللانش

ـ شرائح الفلفل الألوان:

تضيف شكلًا جذابًا ونكهة حلوة مع فوائد غذائية متعددة.

بدائل أكثر أمانًا وصحية للخيار في اللانش

ـ الخس المقرمش:

ويمنح إحساسًا بالانتعاش ويحافظ على طزاجته داخل اللانش بوكس.