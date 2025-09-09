لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

أكد تقرير صادر عن جامعة هارفارد (Harvard University)، أن توقيت تناول المكملات الغذائية يلعب دورًا محوريًا في استفادة الجسم منها.

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

أوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تجاهل عامل التوقيت قد يقلل من امتصاص العناصر الغذائية بداخل الفيتامينات ويؤدي إلى فقدان قيمتها الصحية، وإليكم أفضل وقت لتناول كل منها:

ـ أفضل وقت لتناول الحديد:

يوصى بتناول مكملات الحديد صباحًا على معدة فارغة.

يجب تناوله مع فيتامين سي (C) لأنه يعزز امتصاص الحديد.

ينصح بتجنب القهوة والشاي في هذا التوقيت، إذ قد يعيقان الامتصاص ويجعلان المكمل أقل فعالية.

ـ مجموعة فيتامينات ب:

تناول فيتامين ب المركب صباحًا يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.

يساهم في تعزيز عملية الأيض ووظائف الدماغ.

بدء اليوم بفيتامين ب يمنح نشاطًا وتركيزًا أفضل على مدار اليوم.

ـ الكالسيوم:

يفضل تناول مكملات الكالسيوم مساءً أو مع الوجبات.

يساعد تناوله مع الطعام على تقليل عسر الهضم واضطرابات المعدة.

ينصح بالفصل بين الكالسيوم والحديد لعدة ساعات، لأن تناولهما معًا يقلل من امتصاص كل منهما.

ـ الزنك:

يمتص الزنك بشكل أفضل عند تناوله مع الطعام، خصوصًا على العشاء.

يساعد تناوله مع الوجبة على تجنب الغثيان.

يجب تجنب تناوله مع الحديد لأنهما يتنافسان على الامتصاص داخل الجهاز الهضمي.

لماذا يحدث التوقيت فرقًا؟

يرجع اختلاف امتصاص الفيتامينات إلى عوامل متعددة، منها:

ـ مستوى حمض المعدة.

ـ نوعية الطعام المصاحب لتناول المكمل.

ـ توقيت معالجة الجسم للعناصر الغذائية خلال اليوم.

وعلى سبيل المثال، يحتاج الحديد إلى بيئة حمضية ليمتص جيدًا، لذا يفضل تناوله صباحًا على معدة فارغة، بينما يتم امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل مع الطعام لتقليل اضطراب المعدة.

نصائح مفيدة لتناول الفيتامينات بشكل صحيح

ـ تأكد من معرفة ما إذا كان الفيتامين يحتاج إلى طعام أم معدة فارغة.

ـ تجنب الشاي والقهوة عند تناول مكملات الحديد.

ـ افصل بين مكملات الكالسيوم والحديد ببضع ساعات لامتصاص أفضل.

ـ تناول الزنك مع العشاء لتحسين التحمل وتقليل الأعراض الجانبية.

وأوضحت جامعة هارفارد أن تحديد أفضل وقت لتناول الفيتامينات يساعد الجسم على امتصاصها بكفاءة أكبر، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من الأعراض الجانبية مثل: الغثيان واضطراب المعدة، مؤكدة أن تجاهل التوقيت قد يجعل المكملات الغذائية أقل فعالية.