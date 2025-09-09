قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
تتويجاً لوساطة مصرية.. الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين ودوليين سبل خفض التصعيد النووي
نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر
البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر
أحمد موسى: الضربة الإسرائيلية لقطر اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة
منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من بوركينا فاسو في طريقه للمونديال
تعيين فوري.. رابط التقديم على وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025
التحكيم ظالمنا | تعليق ناري من أحمد موسى على هدف مصر الملغى: ده جون
إطلاق صاروخ باليستي حوثي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل
بث مباشر| أحمد موسى يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو
مفاجأة مدوية .. حماس: العدو فشل في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة
تذبذب يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
آية التيجي

أكد تقرير صادر عن جامعة هارفارد (Harvard University)، أن توقيت تناول المكملات الغذائية يلعب دورًا محوريًا في استفادة الجسم منها.

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

أوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تجاهل عامل التوقيت قد يقلل من امتصاص العناصر الغذائية بداخل الفيتامينات ويؤدي إلى فقدان قيمتها الصحية، وإليكم أفضل وقت لتناول كل منها:

ـ أفضل وقت لتناول الحديد:

يوصى بتناول مكملات الحديد صباحًا على معدة فارغة.

يجب تناوله مع فيتامين سي (C) لأنه يعزز امتصاص الحديد.

ينصح بتجنب القهوة والشاي في هذا التوقيت، إذ قد يعيقان الامتصاص ويجعلان المكمل أقل فعالية.

الحديد

ـ مجموعة فيتامينات ب:

تناول فيتامين ب المركب صباحًا يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.

يساهم في تعزيز عملية الأيض ووظائف الدماغ.

بدء اليوم بفيتامين ب يمنح نشاطًا وتركيزًا أفضل على مدار اليوم.

فيتامينات ب

ـ الكالسيوم:

يفضل تناول مكملات الكالسيوم مساءً أو مع الوجبات.

يساعد تناوله مع الطعام على تقليل عسر الهضم واضطرابات المعدة.

ينصح بالفصل بين الكالسيوم والحديد لعدة ساعات، لأن تناولهما معًا يقلل من امتصاص كل منهما.

الكالسيوم

ـ الزنك:

يمتص الزنك بشكل أفضل عند تناوله مع الطعام، خصوصًا على العشاء.

يساعد تناوله مع الوجبة على تجنب الغثيان.

يجب تجنب تناوله مع الحديد لأنهما يتنافسان على الامتصاص داخل الجهاز الهضمي.

الزنك

لماذا يحدث التوقيت فرقًا؟

يرجع اختلاف امتصاص الفيتامينات إلى عوامل متعددة، منها:

ـ مستوى حمض المعدة.

ـ نوعية الطعام المصاحب لتناول المكمل.

ـ توقيت معالجة الجسم للعناصر الغذائية خلال اليوم.

وعلى سبيل المثال، يحتاج الحديد إلى بيئة حمضية ليمتص جيدًا، لذا يفضل تناوله صباحًا على معدة فارغة، بينما يتم امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل مع الطعام لتقليل اضطراب المعدة.

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

نصائح مفيدة لتناول الفيتامينات بشكل صحيح

ـ تأكد من معرفة ما إذا كان الفيتامين يحتاج إلى طعام أم معدة فارغة.

ـ تجنب الشاي والقهوة عند تناول مكملات الحديد.

ـ افصل بين مكملات الكالسيوم والحديد ببضع ساعات لامتصاص أفضل.

ـ تناول الزنك مع العشاء لتحسين التحمل وتقليل الأعراض الجانبية.

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

وأوضحت جامعة هارفارد أن تحديد أفضل وقت لتناول الفيتامينات يساعد الجسم على امتصاصها بكفاءة أكبر، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من الأعراض الجانبية مثل: الغثيان واضطراب المعدة، مؤكدة أن تجاهل التوقيت قد يجعل المكملات الغذائية أقل فعالية.

أفضل وقت لتناول الفيتامينات امتصاص الفيتامينات المكملات الغذائية الحديد الكالسيوم فيتامين ب الزنك الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

ارشيفية

غدا.. قطع الكهرباء عن عدد من قرى الدقهلية لإجراء الصيانة

حملات لرفع الإشغالات والتعديات

حملات لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع ضياء والعريش وترسا وعز الدين عمر وفيصل بالجيزة

صورة ارشيفية

شركة مياه الأقصر تحذر من التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد