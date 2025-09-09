قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
بالصور

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

آية التيجي

أكدت العديد من الدراسات، أن بقايا المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة تمثل خطورة مباشرة على الصحة العامة، حيث ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بمشكلات في الجهاز العصبي، واضطرابات هرمونية، وأمراض مزمنة على المدى الطويل.

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

ويؤدي وجود المبيدات على سطح أو داخل الفاكهة والخضروات إلى تراكم السموم داخل الجسم، مما قد يسبب أمراضًا مثل: السرطان، مشاكل الكبد والكلى، واضطرابات في المناعة.

تأثير المبيدات على الأطفال والحوامل

الأطفال والحوامل أكثر عرضة لتأثير المبيدات، نظرًا لحساسية أجسامهم وضعف قدرتها على التخلص من السموم، وهو ما يجعل تنظيف المنتجات الغذائية ضرورة ملحة.

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

طرق فعّالة لإزالة المبيدات الكيميائية من الخضروات والفاكهة

ـ الغسل بالماء الجاري:

الغسل الجيد بالماء الجاري يعد الخطوة الأولى للتقليل من بقايا المبيدات، إذ يساعد على إزالة الطبقة السطحية من الأتربة والمواد الكيميائية.

ـ النقع في محلول الخل والماء:

أظهرت دراسات أن نقع الخضروات والفاكهة في محلول من الماء والخل (بنسبة كوب خل لكل لتر ماء) لمدة 15 دقيقة يقلل بشكل ملحوظ من بقايا المبيدات.

ـ استخدام بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز):

النقع في محلول بيكربونات الصوديوم لمدة 12 – 15 دقيقة يعتبر من أكثر الطرق فعالية في إزالة المبيدات، حيث تعمل الصودا على تفكيك المواد الكيميائية العالقة بالقشرة.

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

ـ النقع في الماء المالح:

النقع في محلول ملحي يساعد على التخلص من بعض أنواع المبيدات والبكتيريا، ويعتبر طريقة تقليدية مستخدمة منذ سنوات طويلة.

ـ الفرك بفرشاة نظيفة:

فرك الفاكهة أو الخضروات بفرشاة مخصصة يساهم في إزالة الأوساخ والطبقة السطحية من المبيدات، خاصة في المنتجات ذات القشرة السميكة مثل الخيار والكوسة.

ـ تقشير القشرة الخارجية:

في حالة الخضروات والفاكهة التي تمتص المبيدات في القشرة مثل التفاح والبطاطس، يعتبر التقشير وسيلة فعالة لتقليل كمية السموم الداخلة للجسم.

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

نصائح إضافية لتعزيز السلامة الغذائية

ـ اختيار المنتجات العضوية كلما أمكن:

الأطعمة العضوية تحتوي على نسب أقل بكثير من المبيدات، ما يجعلها خيارًا صحيًا على المدى الطويل.

ـ تخزين الخضروات والفواكه بشكل صحيح:

التخزين الجيد في الثلاجة أو أماكن مناسبة يقلل من نمو البكتيريا ويحافظ على نظافة المنتجات.

ـ تجنب الإفراط في استخدام المواد الكيميائية المنزلية:

ينصح الخبراء بعدم الإفراط في استخدام المنظفات الكيميائية لغسل الفاكهة والخضروات، والاكتفاء بالطرق الطبيعية مثل الخل أو بيكربونات الصوديوم.

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

ما كشفته الدراسات حول فعالية هذه الطرق

وفقًا لتقارير منشورة في مواقع Healthline و Medical News Today، فإن الجمع بين الغسل بالماء الجاري والنقع في بيكربونات الصوديوم أو الخل يعد من أكثر الطرق أمانًا وفعالية للتخلص من بقايا المبيدات.

ويعتبر التخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة ضرورة أساسية للحفاظ على الصحة العامة. وبينما لا يمكن القضاء على المبيدات بنسبة 100%، فإن استخدام الطرق الطبيعية مثل النقع في الخل أو بيكربونات الصوديوم يقلل بشكل كبير من نسبتها، ويجعل الغذاء أكثر أمانًا للأسرة والأطفال.

المبيدات الكيميائية الخضروات الفاكهة الصحة العامة بشكل طبيعي

