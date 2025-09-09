بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

يعد الإجهاض من أكثر الأمور المرهقة نفسيا وجسديا للمرأة لذا من المهم معرفة اسبابها وعلاجها.

ووفقا لما جاء في موقع .nhsinform نكشف لكم أهم أسباب الإجهاض.



أسباب الإجهاض

إذا تعرضتِ للإجهاض، فمن الطبيعي أن ترغبي في معرفة سبب حدوثه وفي أغلب الأحيان، لا يوجد تفسير واضح لسبب حدوثه ومن غير المرجح أن يكون سبب إجهاضكِ أي شيء فعلتِه أو لم تفعليه وهذا يعني أنه لا يوجد ما كان يمكن أن يمنع حدوثه.

هناك أمراض وحالات يمكن أن تسبب الإجهاض في بعض الأحيان.

هناك أيضًا حالات تزيد من خطر الإجهاض وهذه الحالات ليست السبب الرئيسي للإجهاض، ولكن وجودها يزيد من احتمالية حدوثه.

عمر أحد الوالدين



كلما كبر أحد الوالدين، زاد خطر الإجهاض. والسبب هو:

يقل عدد وجودة البويضات مع تقدم الشخص في العمر

تزداد فرصة حدوث تشوهات كروموسومية في الحيوانات المنوية مع تقدم الشخص في العمر

إذا كنتِ حاملاً بطفل، فإن خطر الإجهاض هو:

1 من 5 في سن 30

1 من 2 في سن الأربعين



مشاكل تخثر الدم



مشاكل تخثر الدم هي حالات تزيد من احتمالية تجلط الدم و تشمل هذه الحالات متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (APS) ، والذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، ومرض خثار الدم.

يحصل الأطفال على العناصر الغذائية والأكسجين اللازمين من دم أمهاتهم ويتدفق الدم من المشيمة (عضو في الرحم) إلى الحبل السري لطفلك و إذا كنتِ تعانين من اضطراب تخثر الدم، فقد يقلل ذلك من كمية الدم الواصلة إلى المشيمة و يؤدي ذلك إلى تجلط الدم في المشيمة، مما يعيقها عن أداء وظيفتها بشكل صحيح.

إذا حدث هذا، فلن يحصل طفلكِ على الأكسجين والتغذية التي يحتاجها، مما قد يؤدي إلى الإجهاض.

يمكن أن تُسبب اضطرابات تخثر الدم حالات إجهاض مبكرة ومتأخرة كما قد تُسبب حالات إجهاض متكررة .

إذا كنت تعاني من مشكلة تخثر الدم، فيمكن للطبيب أو الممرضة أو القابلة مناقشة خيارات العلاج معك.

قصور عنق الرحم

(ضعف عنق الرحم)

عنق الرحم هو مدخل الرحم ويعاني بعض النساء من ضعف أو تلف في عنق الرحم و في هذه الحالات، قد ينفتح مبكرًا جدًا خلال الحمل، مما قد يؤدي إلى إجهاض متأخر وولادة مبكرة.

إذا كنتِ معرضة لخطر متزايد للإصابة بقصور عنق الرحم، فسيُعرض عليكِ فحصٌ للكشف عن أي مشاكل سيتم ذلك عن طريق فحص بالموجات فوق الصوتية وفي حال الاشتباه في إصابتكِ بقصور عنق الرحم، سيناقش معكِ الأطباء خيارات العلاج المتاحة لكِ.

حالة الكروموسوم



يرث طفلك مادة وراثية تُسمى الكروموسومات من كلا والديه وأحيانًا تكون الكروموسومات التي ينقلها أحد الوالدين غير طبيعية و قد يحدث هذا حتى لو كان كلا الوالدين يحملان كروموسومات طبيعية.

إذا ورث طفلكِ خللًا كروموسوميًا، فلن يتمكن من النمو بشكل سليم، مما قد يؤدي إلى الإجهاض.

ليس من الممكن معرفة أي من الوالدين هو الذي نقل حالة الكروموسوم.

يُعتقد أن حالات الكروموسومات هي السبب الأكثر شيوعًا للإجهاض المبكر .

مشاكل النمو مع طفلك



بعض الأجنة لا تنمو كما هو متوقع وقد يُسبب هذا تغيرات في بنيتها التشريحية (جسمها) وإذا لم ينمو طفلكِ كما هو متوقع، فقد يُسبب ذلك إجهاضًا متأخرًا .

العِرق



تشير الأدلة إلى أن النساء ذوات الأصول السوداء أو ذات الأصول السوداء المختلطة لديهن معدل أعلى من الإجهاض.



الأورام الليفية

الأورام الليفية هي أورام عضلية وأنسجة في جدار الرحم.

تختلف هذه الأورام من امرأة لأخرى وقد تزيد من خطر الإجهاض، لكن ذلك يعتمد على حجمها وموقعها و لا تزيد جميع الأورام الليفية من خطر الإجهاض.

التسمم الغذائي



يزيد التسمم الغذائي من خطر الإجهاض المبكر والمتأخر .

يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول أطعمة تحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات. قد تُسبب هذه الأطعمة أمراضًا خطيرة، مما يزيد من خطر الإجهاض.

لتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، يجب عليك:

اتبعي النصائح الحالية حول ما يمكنك تناوله وشربه بأمان أثناء الحمل

قم بتخزين وتبريد الطعام بشكل صحيح، باتباع الإرشادات الموصى بها

تحضير وطهي الطعام بعناية، مع اتباع قواعد النظافة الغذائية

حتى لو أصبت بالتسمم الغذائي، فهذا لا يعني أنك ستتعرضين للإجهاض.

اختلال التوازن الهرموني



يزداد خطر الإجهاض المبكر أو المتأخر إذا كان لديك الكثير أو القليل من بعض الهرمونات.

تشمل الحالات التي تسبب اختلال التوازن الهرموني داخل الجسم ما يلي:

مشاكل في الغدة الدرقية

السكري

مشاكل في الغدة النخامية



العدوى



يمكن أن تُسبب بعض أنواع العدوى الإجهاض المبكر والمتأخر وتشمل هذه العدوى:

فيروس بارفو

الفيروس المضخم للخلايا (CMV)

الليستيريا

داء المقوسات

عوامل نمط الحياة

لقد ثبت أن بعض عوامل نمط الحياة تزيد من خطر الإجهاض. وتشمل هذه العوامل:

التدخين أو استخدام منتجات التبغ

أن يكون وزنك فوق أو تحت الوزن الصحي

شرب الكحول أو استخدام المخدرات غير المشروعة أثناء الحمل

واستهلاك أكثر من 200 ميكروجرام من الكافيين يوميًا (حوالي كوبين من القهوة سريعة التحضير)

من المهم تذكر أن هذه العوامل تزيد من خطر الإجهاض، لكنها لا تسببه وإذا تناولتِ القليل من الكحول قبل اكتشاف حملكِ، فمن المستبعد جدًا أن يكون ذلك سببًا للإجهاض لكن تغيير هذه العوامل في نمط حياتكِ سيقلل من خطر الإجهاض في المستقبل.



احصلي على الدعم لمساعدتك على التوقف عن استخدام الكحول والمخدرات غير المشروعة

متلازمة تكيس المبايض (PCOS)



متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي خلل هرموني و تُسبب مشاكل في المبايض، وقد تُصعّب الحمل كما تزيد الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض من خطر الإجهاض بشكل طفيف.

حالات الإجهاض السابقة

إذا تعرضتِ لثلاث حالات إجهاض أو أكثر، فأنتِ أكثر عرضة لخطر الإجهاض مرة أخرى ويشمل ذلك أي حالات إجهاض تعرضتِ لها قبل نجاح الحمل وليس بالضرورة أن تكون حالات الإجهاض الثلاثة قد حدثت واحدة تلو الأخرى.

إذا تعرضتِ لثلاث حالات إجهاض أو أكثر، يُسمى هذا بالإجهاض المتكرر .

مشاكل في المشيمة

إذا كانت هناك مشكلة في المشيمة، فقد يؤدي ذلك إلى الإجهاض أو ولادة طفل ميت.

يمكن أن تؤدي مشاكل المشيمة إلى الإجهاض المبكر والمتأخر .

سيُعرض عليكِ فحص بالموجات فوق الصوتية في الأسبوع العشرين، والذي سيُفحص مشيمتكِ و إذا تبيّن للأطباء أنكِ معرضة لخطر الإصابة بمشاكل في المشيمة، فسيقيّمون مدى تدفق الدم إلى رحمكِ كما سيناقشون معكِ الخيارات المتاحة لكِ.

شكل الرحم



يزيد شكل الرحم غير الطبيعي من خطر الإجهاض المبكر والمتأخر .

الرحم هو العضو الذي ينمو فيه طفلكِ أثناء تطوره و إذا كان شكل رحمكِ غير طبيعي، فأنتِ أكثر عرضة للإجهاض.

لزيادة خطر الإجهاض، يجب أن يكون شكل الرحم غير طبيعي تمامًا ولا يبدو أن أي خلل بسيط يزيد من خطر الإجهاض.