قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما الأسباب وراء انتشار الأمراض المزمنة عالميًا؟ نمط الحياة والتلوث والشيخوخة

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة
الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة
آية التيجي

تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بـ الأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى.

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة

وبحسب منظمة الصحة العالمية وتقارير دولية أخرى، فإن الأمراض المزمنة غير السارية باتت السبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة إلى 86% من الوفيات بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل بخطط وقائية فعالة، وفقا لما نشر في موقع WHO Noncommunicable diseases، وذلك لعدة أسباب ومنها :

ـ أنماط الحياة غير الصحية:
التوسع في تناول الأطعمة المصنعة الغنية بالسكر والدهون والملح، إلى جانب قلة النشاط البدني، ساهم بشكل مباشر في زيادة السمنة والإصابة بالسكري وأمراض القلب.

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة

ـ التلوث والبيئة:
تلوث الهواء، خاصة الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني وأمراض القلب والرئة، إلى جانب تأثير التغير المناخي على الصحة العامة.

ـ الشيخوخة والتركيبة السكانية:
التقدم في العمر عامل أساسي في ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، إذ تتراكم عوامل الخطر بمرور الوقت، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للأمراض غير السارية.

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة

ـ الفجوات في الخدمات الصحية والاجتماعية:
السكان محدودو الدخل هم الأكثر عرضة، بسبب قلة الوصول إلى الرعاية الصحية والتغذية السليمة، بالإضافة إلى تأثر الخدمات الصحية بعد جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تفاقم الحالات المزمنة.

ـ السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI):
تضاعفت معدلات السمنة عالميًا لدى البالغين والأطفال، وهو ما رفع خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، وأمراض الكلى المزمنة.

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة

ـ الالتهاب المزمن الناتج عن نمط الحياة:
دراسات حديثة تشير إلى أن الالتهاب المزمن لا يرتبط فقط بالتقدم في العمر، بل بعوامل مثل قلة النوم، التوتر، التلوث، والنظام الغذائي غير الصحي.

ـ تحسن التشخيص وزيادة الوعي:
التقدم في التكنولوجيا الطبية ساهم في الكشف المبكر عن أمراض كانت مهملة سابقًا، مثل أمراض المناعة الذاتية والحساسية، ما جعل الأرقام تبدو أكبر من السابق.

الأمراض المزمنة الصحة العالمية الأمراض غير السارية السمنة أمراض القلب تلوث الهواء الشيخوخة الصحة النفسية منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

صلة الرحم

دور العم مع بنات أخيه بعد وفاة الأب.. الأزهر للفتوى يكشف عنه

الدكتور هاني تمام

أستاذ بالأزهر: حب النبي وآل بيته متجذر في أعماق المصريين

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: المصريون أكثر الشعوب ارتباطًا بالجناب النبوي

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد