السيطرة على حريق فى مخلفات خلف نادى الخانكة بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات خلف نادى الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوف حريق خلف نادي الخانكة.



انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبدأت قوات الحماية المدنية بالقليوبية عمليات التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى.