الإعدام لـ 3 متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الأولى بالإعدام شنقا لشقيقين ونجل أحدهما بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهم لما اقترفوه، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة وترويع المواطنين وقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار إثر خلافات عائلية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين سيد أ ا ن، وأحمد، ومحمد ا ن، إلى المحاكمة في الجناية رقم 7578 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1239 لسنة 2025 كلي جنوب بنها لأنهم بتاريخ 11/1/2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف في مواجهة المجني عليه فوده محمد السعيد حسن وسكان شارع محمود العطار بمنطقة بيجام بقصد ترويعهم وتخويفهم وسلب أموالهم وذلك بأن تشاجروا مع المجني عليه وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



قرار الإحالة



واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا بناءً على تلك الوقائع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إذ قتلوا المجني عليه فوده محمد السعيد بعدما عقدوا العزم وبيّتوا النية وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا “فرد خرطوش” وأسلحة بيضاء، ثم توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجوده فيه على خلفية خلافات زوجية وعائلية سابقة وبينما ظفَروا به تكالبوا عليه.



وأطلق المتهم الأول تجاهه عدة أعيرة نارية من سلاح خرطوش في مواضع متفرقة من جسده بينما تواجد المتهمان الثاني والثالث في مسرح الجريمة لمؤازرته ومنع إغاثة المجني عليه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه، ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا إليه عددا من الضربات والإطلاقات الأخرى للتأكد من وفاته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.