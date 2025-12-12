تحرير 26 مخالفة تموينية في حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق لضبط المخالفات.



وتأتي الحملة إاستمرارًا لجهود مديرية تموين القليوبية في تكثيف الحملات التموينية اليومية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول إستغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، حفاظًا على المال العام.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية أن الحملة استهدفت مناطق ( كفر شكر - قليوب - الخانكة ) حيث أسفرت جهود هذة الحملات عن تحرير عدد ٢٦ مخالفة تموينية ما بين ( إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق - عدم الإعلان عن الأسعار - مزاولة نشاط بدون ترخيص - الإمتناع عن إستلام الحصة المنزلية لمستودع بوتاجاز ).