القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض في الجنوب اللبناني
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي
القبض علي ابنة فنانة تركية شهيرة وصديقتها بتهمة قتل والدتها
محافظات

نتيجة الحصر العددي لانتخابات النواب بالدائرة الأولى بمركز المنيا

دائرة بندر ومركز المنيا
دائرة بندر ومركز المنيا
ايمن رياض

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز بجميع اللجان الانتخابية التابعة للدائرة.

أعلنت اللجنة العامة، ان إجمالي عدد الناخبين بلغ 116 ألفًا و416 ناخبًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 آلاف و468 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 109 آلاف و948 صوتًا، وذلك للتنافس على 3 مقاعد لتكون الإعادة بين 6 مرشحين. 

وجاءت نتائج الحصر العددي للمرشحين على النحو التالي:

اللواء علي بدوي: 25 ألفًا و564 صوتًا

سيد أبو بريدعة: 24 ألفًا و25 صوتًا

أندرو بيلاطس: 20 ألفًا و421 صوتًا

أحمد الصياد: 18 ألفًا و975 صوتًا

محمود شكل: 16 ألفًا و415 صوتًا

علاء السبيعي: 16 ألفًا و359 صوتًا


ومن المقرر أن تعلن اللجنة المختصة النتائج النهائية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدًا لاستكمال باقي المراحل المقررة.
 

المنيا انتخابات الدائرة الأولى الحصر العددي

