نتيجة الحصر العددي لانتخابات النواب بالدائرة الأولى بمركز المنيا

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز بجميع اللجان الانتخابية التابعة للدائرة.

أعلنت اللجنة العامة، ان إجمالي عدد الناخبين بلغ 116 ألفًا و416 ناخبًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 آلاف و468 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 109 آلاف و948 صوتًا، وذلك للتنافس على 3 مقاعد لتكون الإعادة بين 6 مرشحين.

وجاءت نتائج الحصر العددي للمرشحين على النحو التالي:

اللواء علي بدوي: 25 ألفًا و564 صوتًا

سيد أبو بريدعة: 24 ألفًا و25 صوتًا

أندرو بيلاطس: 20 ألفًا و421 صوتًا

أحمد الصياد: 18 ألفًا و975 صوتًا

محمود شكل: 16 ألفًا و415 صوتًا

علاء السبيعي: 16 ألفًا و359 صوتًا



ومن المقرر أن تعلن اللجنة المختصة النتائج النهائية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدًا لاستكمال باقي المراحل المقررة.

