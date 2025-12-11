محافظ المنيا : انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أعمال فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها المقررة صباح اليوم الخميس، من غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا انتظام عملية التصويت دون أي عوائق في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، والتي يستمر التصويت فيها لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت غرفة العمليات بالمحافظة أن الاستعدادات على أتم جاهزية لعمليات الاقتراع فى اليوم الثانى حيث تكون كثافة التصويت أعلى وخاصة فى الفترة المسائية، حيث تتم متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال شاشات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات خلال يوم الاقتراع.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا قد تابعت أعمال اليوم الأول من الانتخابات أمس، والذي شهد سير العملية الانتخابية دون معوقات، مع توفير بيئة انتخابية مناسبة تُيسّر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس الملغاة بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بعدد 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة. وتُدار عملية الاقتراع تحت إشراف السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

