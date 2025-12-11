الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في محافظة قنا

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة.

وفي محافظة قنا جاءت النتيجة كالتالي

وجرت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر في 1,775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، حيث تنافس 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.

الدوائر حسب المحافظات الأخرى

محافظة الجيزة:

الدائرة الثامنة – قسم إمبابة، 14 مرشحًا على مقعدين.

محافظة أسيوط:

الدائرة الثالثة – مركز الفتح، 18 مرشحًا على 3 مقاعد.

محافظة سوهاج:

الدائرة الأولى – مركز سوهاج، 36 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز أخميم، 14 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز المراغة، 10 مرشحين على مقعد

الدائرة الرابعة – مركز طهطا، 27 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة – مركز جرجا، 40 مرشحًا على مقعدين

الدائرة السادسة – مركز المنشأة، 28 مرشحًا على مقعد

الدائرة الثامنة – مركز دار السلام، 10 مرشحين على مقعد

محافظة قنا:

الدائرة الأولى – مركز قنا، 32 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز قوص، 27 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت، 32 مرشحًا على مقعدين

محافظة الإسكندرية:

الدائرة الثانية – قسم أول الرمل، 16 مرشحًا على 3 مقاعد

محافظة البحيرة:

الدائرة الأولى – قسم دمنهور، 32 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص، 18 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود، 39 مرشحًا على مقعدين

محافظة الفيوم (دوائر إضافية):

الدائرة الأولى – مركز الفيوم، 18 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبشواي، 6 مرشحين على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز إطسا، 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)