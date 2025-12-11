انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج الدوائر الملغاة

انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة 19 دائرة ملغاة ضمن انتخابات مجلس النواب، والتي تتوزع على 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

رصد مخالفات بشراء الأصوات في العمرانية

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تلقت عدد من الشكاوى في العمرانية تتعلق بمحاولة شراء الأصوات، مؤكدة متابعة جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتهاء التصويت ومتابعة الفرز

أعلنت الهيئة انتهاء التصويت باليوم الثاني في 31 لجنة خارجية، مع استمرار متابعة عمليات الفرز لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

الدوائر الملغاة حسب المحافظة

وجرى التصويت في الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى على النحو التالي:

محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة – قسم إمبابة.

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى – مركز الفيوم، الدائرة الرابعة – مركز أبشواي.

محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة – مركز الفتح.

محافظة سوهاج: الدوائر من الأولى حتى الثامنة في مراكز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام.

محافظة قنا: الدوائر من الأولى حتى الرابعة في مراكز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية – قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدوائر الأولى، الثالثة، والثامنة في أقسام دمنهور، مركز أبو حمص، مركز إيتاي البارود.

جولة الإعادة

أشارت الهيئة إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى ستجرى في الدائرة الثانية – مركز إطسا بمحافظة الفيوم في نفس التوقيتات.