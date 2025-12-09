الهيئة الوطنية: الانتخابات حق أصيل للمواطن يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للشعب المصري.

وقال احمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :: نتطلع أن تكملوا ما بدأتموه بالنزول والمشاركة في الانتخابات.. والانتخابات في جوهرها أساس الممارسة الديمقراطية السليمة".

وتابع احمد بنداري:" الانتخابات هي حق أصيل للمواطن يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة لاختيار ممثلي الأمة".

وأكمل أحمد بنداري:" أتقدم بالشكر لأبناء مصر الاوفياء في الخارج الذي لم تمنعهم الظروف المناخية السيئة في العديد من الدول والنزول والإدلاء باصواتهم في الانتخابات ".

ولفت أحمد بنداري:" نعيد ونكرر عدد الدوائر الملغاة التي تجرى فيها الانتخابات 30 دائرة انتخابية بإجمالي 58 مقعد في 2372 لجنة فرعية".