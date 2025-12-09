انسحاب 10 مرشحين قبل ساعات على انطلاق انتخابات النواب 2025 بالوادي الجديد

تضم محافظة الوادي الجديد دائرتين انتخابيتين فقط، الأولى الخارجة وباريس، الثانية: الداخلة وبلاط والفرافرة.

ويُخصص لكل دائرة مقعد فردي واحد، ضمن الدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات بقرار المحكمة الإدارية العليا، ما منح هذه الجولة أهمية أكبر لدى الناخبين والمتابعين.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الدائرتان انسحاب 10 مرشحين من سباق الانتخابات، ففي دائرة الخارجة وباريس انسحب مرشح واحد من أصل 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع استمرار ظهور أسمائهم على بطاقات الاقتراع وفق القواعد المنظمة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال الاستعدادات داخل 60 لجنة انتخابية موزعة على اللجنتين العامتين واللجان الفرعية، مشيرًا إلى توفير جميع التجهيزات اللوجستية، وإزالة أي عقبات قد تعيق انتظام التصويت.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

كما شملت استعدادات المحافظة للانتخابات تجهيز اللجان من الخارج، من خلال توفير مظلات لحماية الناخبين من العوامل الجوية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن تسهيل عملية التصويت لجميع الفئات دون أي عوائق تنظيمية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل لانطلاق العملية الانتخابية، بدءًا من تجهيز المقار الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة داخل اللجان وخارجها، وصولًا إلى تأمين محيطها لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة المشهد الانتخابي ستتم لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ، مع الالتزام التام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.