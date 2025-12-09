قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
انسحاب 10 مرشحين قبل ساعات على انطلاق انتخابات النواب 2025 بالوادي الجديد

تضم محافظة الوادي الجديد دائرتين انتخابيتين فقط، الأولى الخارجة وباريس، الثانية: الداخلة وبلاط والفرافرة.

ويُخصص لكل دائرة مقعد فردي واحد، ضمن الدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات بقرار المحكمة الإدارية العليا، ما منح هذه الجولة أهمية أكبر لدى الناخبين والمتابعين.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الدائرتان انسحاب 10 مرشحين من سباق الانتخابات، ففي دائرة الخارجة وباريس انسحب مرشح واحد من أصل 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع استمرار ظهور أسمائهم على بطاقات الاقتراع وفق القواعد المنظمة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال الاستعدادات داخل 60 لجنة انتخابية موزعة على اللجنتين العامتين واللجان الفرعية، مشيرًا إلى توفير جميع التجهيزات اللوجستية، وإزالة أي عقبات قد تعيق انتظام التصويت.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

كما شملت استعدادات المحافظة للانتخابات تجهيز اللجان من الخارج، من خلال توفير مظلات لحماية الناخبين من العوامل الجوية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن تسهيل عملية التصويت لجميع الفئات دون أي عوائق تنظيمية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل لانطلاق العملية الانتخابية، بدءًا من تجهيز المقار الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة داخل اللجان وخارجها، وصولًا إلى تأمين محيطها لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة المشهد الانتخابي ستتم لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ، مع الالتزام التام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.

