المصريون بالعاصمة الأردنية عمّان يصوتون في انتخابات النواب

أكدت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان، أن اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية المخصّصة للمصريين في الخارج يسير داخل مقر السفارة المصرية وفق إجراءات دقيقة وتنظيم واضح.

وأوضحت، خلال رسالة على الهواء، أن عملية التصويت تجري في الدوائر التي أعيد فتحها بناءً على قرار المحكمة الإدارية العليا، وسط رقابة قضائية مباشرة تضمن الشفافية وصون حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.

وقالت إن اللجان الانتخابية بدأت عملها منذ التاسعة صباحاً بتوقيت الأردن، بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية واللجان التنظيمية داخل السفارة.

وأضافت “الأغا” أن إقبال أبناء الجالية المصرية على مركز السفارة في عمّان، وكذلك على القنصلية في مدينة العقبة، ظل محدوداً منذ ساعات الصباح، وعزت ذلك إلى أن يومَي التصويت يصادفان يومي عمل رسميين في الأردن، ما قد يعيق وصول عدد من الناخبين إلى مقار الاقتراع.