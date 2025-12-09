قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
المصريون بالعاصمة الأردنية عمّان يصوتون في انتخابات النواب

أكدت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان، أن اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية المخصّصة للمصريين في الخارج يسير داخل مقر السفارة المصرية وفق إجراءات دقيقة وتنظيم واضح.

وأوضحت، خلال رسالة على الهواء، أن عملية التصويت تجري في الدوائر التي أعيد فتحها بناءً على قرار المحكمة الإدارية العليا، وسط رقابة قضائية مباشرة تضمن الشفافية وصون حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.

وقالت إن اللجان الانتخابية بدأت عملها منذ التاسعة صباحاً بتوقيت الأردن، بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية واللجان التنظيمية داخل السفارة.

وأضافت “الأغا” أن إقبال أبناء الجالية المصرية على مركز السفارة في عمّان، وكذلك على القنصلية في مدينة العقبة، ظل محدوداً منذ ساعات الصباح، وعزت ذلك إلى أن يومَي التصويت يصادفان يومي عمل رسميين في الأردن، ما قد يعيق وصول عدد من الناخبين إلى مقار الاقتراع.

العاصمة الأردنية عمّان القاهرة الإخبارية السفارة المصرية

