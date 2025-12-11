رئيس جامعة المنيا يوقع البروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء

قام الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بتوقيع البروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء الذي تقوده الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثلاثي الذي نظّمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد د. فرحات أن فوز تحالف جامعة المنيا ضمن 9 تحالفات فائزة من بين 104 تحالفات متقدمة يعكس مكانة الجامعة كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويجسد الثقة في كوادرها البشرية المتميزة.

وأوضح د. فرحات أن تحالف إقليم الصعيد بقيادة الجامعة يقوم على إطلاق "المجمّع الذكي لتعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة" كأول منصة متخصصة من نوعها في شمال الصعيد، تجمع بين البحث العلمي والتقنيات الذكية وريادة الأعمال لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ وتراجع خصوبة التربة.

وأضاف أن المجمّع يعتمد على بنية بحثية متقدمة تشمل أكثر من 1000 فدان بمركز البحوث الزراعية، إلى جانب 23 فدانًا للصوب الزراعية والتجارب الذكية داخل الحرم الجامعي.

واشار إلى الشراكات الصناعية وريادية الواسعة للمشروع، والتي تشمل التعاون مع مصنع القناة للسكر على مساحة تتجاوز 180 ألف فدان، والتعاون مع مسرعة الأعمال "أثر"، وشركة برمودة، ومنصة Plug & Play العالمية، إلى جانب دعم محافظة المنيا وجهاز تنمية المشروعات لتمكين الابتكار الزراعي وتمويل الشركات الناشئة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان زكي، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والمدير التنفيذي للمشروع، أن التحالف يركز على تطبيقات كثيرة فى مجالات تعزيز الانتاجية الزراعية من خلال الحلول المستدامة والتقنيات الذكية ومن خلال بعض التطبيقات والممارسات الجاهزة للتطوير والتطبيق الفعال من أبرزها المخصبات الحيوية المنتجة من تدوير المخلفات الزراعية، والتي أثبتت فعاليتها في رفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاج وخفض التكلفة على المزارعين، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا لتطبيق الابتكار الزراعي على أرض الواقع.