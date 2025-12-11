قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يوقع البروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول
ايمن رياض

قام الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بتوقيع البروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء الذي تقوده الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثلاثي الذي نظّمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد د. فرحات أن فوز تحالف جامعة المنيا ضمن 9 تحالفات فائزة من بين 104 تحالفات متقدمة يعكس مكانة الجامعة كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويجسد الثقة في كوادرها البشرية المتميزة.

وأوضح د. فرحات أن تحالف إقليم الصعيد بقيادة الجامعة يقوم على إطلاق "المجمّع الذكي لتعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة" كأول منصة متخصصة من نوعها في شمال الصعيد، تجمع بين البحث العلمي والتقنيات الذكية وريادة الأعمال لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ وتراجع خصوبة التربة.

وأضاف أن المجمّع يعتمد على بنية بحثية متقدمة تشمل أكثر من 1000 فدان بمركز البحوث الزراعية، إلى جانب 23 فدانًا للصوب الزراعية والتجارب الذكية داخل الحرم الجامعي.

واشار إلى الشراكات الصناعية وريادية الواسعة للمشروع، والتي تشمل التعاون مع مصنع القناة للسكر على مساحة تتجاوز 180 ألف فدان، والتعاون مع مسرعة الأعمال "أثر"، وشركة برمودة، ومنصة Plug & Play العالمية، إلى جانب دعم محافظة المنيا وجهاز تنمية المشروعات لتمكين الابتكار الزراعي وتمويل الشركات الناشئة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان زكي، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والمدير التنفيذي للمشروع، أن التحالف يركز على تطبيقات كثيرة فى مجالات تعزيز الانتاجية الزراعية من خلال الحلول المستدامة والتقنيات الذكية ومن خلال بعض التطبيقات والممارسات الجاهزة للتطوير والتطبيق الفعال من أبرزها المخصبات الحيوية المنتجة من تدوير المخلفات الزراعية، والتي أثبتت فعاليتها في رفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاج وخفض التكلفة على المزارعين، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا لتطبيق الابتكار الزراعي على أرض الواقع.

المنيا جامعة المنيا بروتوكول تحالف وتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر جزءًا جديدًا من «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات ضمن سلسلة التراث الحضاري

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات لأجل أبنائنا | صور

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد