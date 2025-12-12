رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة

سادت أجواء من الحزن والأسى بين أهالي قرية أبو رماد بمدينة حلايب، عقب وفاة الشاب أحمد الحسين أودس أثناء أدائه مناسك العمرة داخل الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله إلى مكة المكرمة.

ونعى أهالي القرية وأصدقاء الفقيد الشاب الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان مثالًا لحسن الخلق والسيرة الطيبة، ويتمتع بمحبة واسعة بين الجميع، لما عُرف عنه من طيبة القلب وحب مساعدة الآخرين. وكان الراحل يعمل موظفًا بشركة مياه الشرب بقرية أبو رماد.

وأُديت صلاة الجنازة على الفقيد في مكة المكرمة، حيث وُوري جثمانه الثرى في الأراضي المقدسة، وسط دعوات بأن تكون وفاته حسن خاتمة له.

وأعلنت أسرة الراحل عن تلقي واجب العزاء لمدة ثلاثة أيام بقرية أبو رماد، فيما امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأحباءه الصبر والسلوان.