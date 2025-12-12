بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 166 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إذ تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (5 : 11 ديسمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 5 ديسمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري على أحياء العجوزة والبدرشين بمحافظة الجيزة لمراجعة أداء المركز التكنولوجي بالحي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وملفات التقنين والإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانياً وقانونياً ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية وحل مشاكل المواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.

*السبت 6 ديسمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الثامن عشر من الخطة التدريبية 2025/ 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر 2025، بمشاركة 110 متدربين موزعين على برنامجين تدريبيين يستهدفان إعداد الكوادر القيادية ورفع كفاءتها داخل منظومة الإدارة المحلية.

*الأحد 7 ديسمبر*

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي سيتم تنفيذه في مدينة دمياط، تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر ،ويأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمناقشة عددٍ من ملفات العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

*الإثنين 8 ديسمبر*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الدقهلية بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية، مشيرة إلي أن مستهدفات المرحلة الحالية من المبادرة في محافظة الدقهلية هو زراعة ٢٦٩١٥ شجرة في المحاور والشوارع الرئيسة بمحافظة الدقهلية.

وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوي الاداء والتقصير في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الاشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوي النظافة، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للوزيرة علي حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وخلال الاجتماع، قدمت د. منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.

*الثلاثاء 9 ديسمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بعمل وزارتى التنمية المحلية والبيئة، وخاصة ما يتعلق بالمراكز التكنولوجية، وإدارة أصول وأملاك الدولة، وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة» بالأجهزة اللازمة لضمان التشغيل الكامل وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.

وقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد فوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة «CIGEPS» التابعة لليونسكو، وذلك بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في باريس. وأكدت الوزيرة أن هذا الاختيار يمثل تقديرًا دوليًا للدور المصري المتنامي في دعم العمل الشبابي والرياضي عالميًا.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل .

*الأربعاء 10 ديسمبر*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة إلى مقر جامعة القاهرة، وشهد لقاء وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وعلي رأسها توقيع برتوكول تعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكلية التجارة .

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة إلى مقر كلية التجارة جامعة القاهرة عقب حضور الوزيرة لمراسم التوقيع علي برتوكول تعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والكلية، وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية كل من الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية وعدد من الأساتذة المتفرغين بأقسام الكلية وذلك بحضور د.عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة وبحضور عدد من الطلاب والطالبات من المتميزين .

وافتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان بحي الدقي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية و الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير للتنمية».

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية لإنتخابات مجلس النواب فى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولي للانتخابات وعددها ٣٠ دائرة فى عدد (١٠) محافظات هى (الجيزة ، الفيوم ، أسيوط ، سوهاج ، الإسكندرية ، المنيا، الوادى الجديد ، أسوان ، الأقصر ، البحيرة) ، بإجمالى(٥٨) مقعد يتنافس عليها المرشحون داخل ٢٣٧٢ لجنة فرعية.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مجهودات الوزارة وإجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف 2025، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لحملة ميدانية مكبرة بنطاق حي مصر الجديدة بمشاركة رئيس الحي وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات والمخالفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لتحقيق الإنضباط والقضاء علي أي مظاهر عشوائية وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات في مختلف المناطق بالحي.

*الخميس 11 ديسمبر*

كرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإعتبارها إحدي القيادات النسائية المصرية الملهمة، وذلك خلال احتفالية " أجندة بكين +30 .. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"، والتي عقدت بالقاهرة وتأتي بالتزامن مع مرور 30 عاماً علي مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في بكين .