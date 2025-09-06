قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
آية التيجي

أصبح شاي الماتشا من المشروبات الصحية الأكثر انتشارًا عالميًا بفضل فوائده المرتبطة بمضادات الأكسدة وزيادة الطاقة. 

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

لكن وفقًا لأبحاث ودراسات، فإن الإفراط في تناول الماتشا قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Verywell Health، Times of India، ومن أبرزها ما يلي:

ـ زيادة الكافيين: 

يؤدي إلى العصبية، الأرق، الصداع، اضطرابات في المعدة وارتفاع معدل ضربات القلب. 

وبعض الأشخاص أبلغوا عن خفقان قوي بعد شرب الماتشا خاصة على معدة فارغة أو في وقت متأخر من اليوم.

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ـ ضعف امتصاص الحديد: ويحتوي الماتشا على "التانينات" التي تعيق امتصاص الحديد النباتي، ما قد يسبب فقر دم. 

وأظهرت حالة حقيقية في أستراليا أن الإفراط في شرب الماتشا أدى لدخول سيدة المستشفى ونقل دم بسبب نقص الحديد.

ـ تأثيرات على الكبد والكلى: الإفراط في مضادات الأكسدة مثل EGCG قد يضر الكبد عند استهلاك جرعات عالية جدًا تتجاوز 800 ملج يوميًا.

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ـ التلوث بالمعادن الثقيلة: شرب أوراق الماتشا كاملة يزيد من احتمالية تراكم الرصاص والفلورايد والمبيدات في الجسم، خاصة في الأنواع منخفضة الجودة.

ـ مشاكل هضمية: 

الغثيان، الإسهال أو الإمساك شائع عند شرب الماتشا على معدة فارغة.

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ـ ارتفاع ضغط الدم:

والكافيين قد يسبب زيادة مفاجئة في الضغط خاصة عند مرضى الضغط أو القلب.

ـ ردود فعل تحسسية نادرة: تشمل الطفح الجلدي وصعوبة التنفس لدى بعض الأشخاص.

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

التوصيات الصحية لتناول الماتشا بأمان

ـ يفضل عدم تجاوز كوب إلى كوبين يوميًا (2–3 جرام).

ـ تجنب شربه مع الوجبات أو قبل النوم مباشرة.

ـ شربه صباحًا مع طعام خفيف لتقليل الغثيان.

ـ اختيار أنواع عضوية عالية الجودة لتفادي الملوثات.

ـ الحوامل، المرضعات ومرضى الكبد أو الضغط عليهم استشارة الطبيب قبل الاستهلاك المنتظم.

مخاطر شرب الماتشا أضرار الماتشا الإفراط في تناول الماتشا الماتشا والكبد الماتشا والحديد أضرار الكافيين الماتشا وضغط الدم فوائد وأضرار الماتشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

كيفانش تاتليتوج

قصة وفاة صديق النجم التركي كيفانش تاتليتوج في حادث مأساوي غامض

نادية الجندي

فستان لافندر..أحدث ظهور لـ نادية الجندي

بدرية طلبة

كن مع الله .. بدرية طلبة تعلق على صورتها من أحدث ظهور

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد