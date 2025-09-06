مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أصبح شاي الماتشا من المشروبات الصحية الأكثر انتشارًا عالميًا بفضل فوائده المرتبطة بمضادات الأكسدة وزيادة الطاقة.

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

لكن وفقًا لأبحاث ودراسات، فإن الإفراط في تناول الماتشا قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Verywell Health، Times of India، ومن أبرزها ما يلي:

ـ زيادة الكافيين:

يؤدي إلى العصبية، الأرق، الصداع، اضطرابات في المعدة وارتفاع معدل ضربات القلب.

وبعض الأشخاص أبلغوا عن خفقان قوي بعد شرب الماتشا خاصة على معدة فارغة أو في وقت متأخر من اليوم.

ـ ضعف امتصاص الحديد: ويحتوي الماتشا على "التانينات" التي تعيق امتصاص الحديد النباتي، ما قد يسبب فقر دم.

وأظهرت حالة حقيقية في أستراليا أن الإفراط في شرب الماتشا أدى لدخول سيدة المستشفى ونقل دم بسبب نقص الحديد.

ـ تأثيرات على الكبد والكلى: الإفراط في مضادات الأكسدة مثل EGCG قد يضر الكبد عند استهلاك جرعات عالية جدًا تتجاوز 800 ملج يوميًا.

ـ التلوث بالمعادن الثقيلة: شرب أوراق الماتشا كاملة يزيد من احتمالية تراكم الرصاص والفلورايد والمبيدات في الجسم، خاصة في الأنواع منخفضة الجودة.

ـ مشاكل هضمية:

الغثيان، الإسهال أو الإمساك شائع عند شرب الماتشا على معدة فارغة.

ـ ارتفاع ضغط الدم:

والكافيين قد يسبب زيادة مفاجئة في الضغط خاصة عند مرضى الضغط أو القلب.

ـ ردود فعل تحسسية نادرة: تشمل الطفح الجلدي وصعوبة التنفس لدى بعض الأشخاص.

التوصيات الصحية لتناول الماتشا بأمان

ـ يفضل عدم تجاوز كوب إلى كوبين يوميًا (2–3 جرام).

ـ تجنب شربه مع الوجبات أو قبل النوم مباشرة.

ـ شربه صباحًا مع طعام خفيف لتقليل الغثيان.

ـ اختيار أنواع عضوية عالية الجودة لتفادي الملوثات.

ـ الحوامل، المرضعات ومرضى الكبد أو الضغط عليهم استشارة الطبيب قبل الاستهلاك المنتظم.