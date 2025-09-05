ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

يختلف خبراء طب الأسنان حول التوقيت المثالي لغسل الأسنان صباحًا، فبينما ينصح بعض الأطباء بتنظيف الأسنان مباشرة بعد الاستيقاظ، يرى آخرون أن الأفضل هو الانتظار حتى الانتهاء من وجبة الإفطار.

فوائد تنظيف الأسنان قبل الإفطار

توصي جمعية طب الأسنان الأميركية بغسل الأسنان مرتين يوميًا، لكنها لم تحدد الوقت المثالي. ويؤكد خبراء أن تنظيف الأسنان قبل الإفطار يساعد على:

ـ إزالة البلاك والبكتيريا المتراكمة أثناء النوم.

ـ تغليف الأسنان بالفلوريد لحمايتها من الأحماض.

ـ زيادة إنتاج اللعاب، مما يحارب البكتيريا الضارة ويعادل الأحماض في الفم.

تنظيف الأسنان

فوائد تنظيف الأسنان بعد الإفطار

من جانب آخر، توضح الدكتورة سوزان كولاري جيفري، أستاذة في جامعة واشنطن، أن غسل الأسنان بعد الإفطار يزيل بقايا الكربوهيدرات والسكريات، مما يمنع تغذية البكتيريا الضارة في الفم.

ولكن الأطباء ينصحون بالانتظار 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول الطعام، خاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على أطعمة أو مشروبات حمضية مثل القهوة أو عصير البرتقال، لأن مينا الأسنان تكون في حالة ضعف وقد تتآكل عند التنظيف مباشرة.

تنظيف الأسنان

لماذا يجب الانتظار بعد الأكل؟

بعد الوجبة، تصبح مينا الأسنان أكثر ليونة بسبب الأحماض. وتنظيف الأسنان مباشرة قد يسبب تآكل المينا أو تلفها مع مرور الوقت.

لذلك، يُفضل تأجيل التنظيف قليلًا، أو مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب حتى يحمي الأسنان بشكل طبيعي.

تنظيف الأسنان

دور الخيط في روتين تنظيف الأسنان

وتؤكد جمعية طب الأسنان الأميركية أن استخدام الخيط مرة واحدة يوميًا يقلل من خطر التسوس، ويمنع التهاب اللثة. ولا يهم التوقيت، بل الأهم هو المواظبة على استخدامه لإزالة بقايا الطعام والبلاك من بين الأسنان.