الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
آية التيجي

كشفت أبحاث خبراء التغذية أن طريقة طهي المكرونة لا تؤثر فقط على طعمها، بل تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قيمتها الغذائية وصحة الجسم.

لماذا يفضل طهي المكرونة بطريقة «أل دينتي»؟

وأفاد الباحثون، أنه يفضل البعض سلق المكرونة حتى تصبح طرية جدًا، ولكن ينصح الأطباء باتباع أسلوب الطهي المعروف باسم «أل دينتي» (al dente)، أي أن تظل المعكرونة متماسكة قليلًا عند القضم دون أن تطهى بشكل زائد.

وبحسب الدكتورة ميشيل هاوزر، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية بجامعة ستانفورد، فإن سلق المكرونة بهذا الشكل يساعد على:

ـ خفض تأثيرها على مستويات السكر في الدم مقارنة بالمكرونة المطهوة بشكل زائد.

ـ الحفاظ على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والألياف التي تفقد عند الإفراط في الطهي.

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

ـ جعل عملية الهضم أبطأ، مما يساهم في ثبات مستوى السكر ويؤخر الشعور بالجوع.

ـ المساعدة في التحكم بالشهية وتقليل مخاطر السمنة، أمراض القلب والسكتة الدماغية.

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

عند الإفراط في طهي المكرونة، فإنها قد تسبب في بعض الأضرار، وفقا لما نشر في موقع Better Food، وتشمل ما يلي :

ـ تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها الغذائية.

ـ ترفع مؤشر السكر في الدم بسرعة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

نصيحة الخبراء لا تغسل المكرونة بعد الطهي

وأكد خبراء التغذية، أن شطف المكرونة بالماء بعد سلقها يُفقدها النشا الطبيعي والعناصر المفيدة التي تساعد على تحسين الهضم وزيادة الإحساس بالشبع.

فوائد المكرونة طريقة طهي المكرونة الصحيحة أضرار المكرونة المطهوة أضرار المكرونة المطهوة أكثر من اللازم نصائح طهي المكرونة خبراء التغذية المكرونة أل دينتي طريقة طهي المكرون أضرار المكرونة نصائح طهي المكرونة الصحية

