محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي
مصر تستهدف 17 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام.. تفاصيل
برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب
متاح الآن.. رابط مباشر للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
آية التيجي

وجه المكتب الإعلامي لـ هيئة حماية المستهلك في روسيا تحذيرًا مهمًا بشأن ضرورة غسل الموز جيدًا قبل تناوله.

مخاطر عدم غسل قشر الموز 

 وأكدت هيئة حماية المستهلك في روسيا، أن قشرة الموز الخارجية ليست درعًا واقيًا كما يعتقد الكثيرون، بل قد تحمل مواد كيميائية وبكتيريا ضارة غير مرئية بالعين المجردة، وفق لما نشر في موقع نوفيستي.

أوضحت الهيئة أن قشر الموز قد يحتوي على:

ـ بقايا مبيدات زراعية ومواد معالجة كيميائية.

ـ بكتيريا ممرضة مثل الإشريكية القولونية (E.coli).

وعند تقشير الموزة دون غسلها، يمكن أن تنتقل هذه الملوثات من القشرة إلى اللب الداخلي ثم إلى الفم، مما يسبب مشاكل صحية تتراوح بين اضطرابات هضمية بسيطة وأمراض معدية خطيرة.

مخاطر عدم غسل قشر الموز 

رحلة الموز من المزرعة إلى المستهلك

ويقطع الموز مسافات طويلة حتى يصل إلى المستهلك، وأثناء هذه الرحلة قد يتعرض لملوثات بيئية ومواد كيميائية لحمايته من التلف، ما يزيد من أهمية غسله جيدًا قبل تناوله.

مخاطر عدم غسل قشر الموز 

فوائد الموز الصحية

ورغم هذه التحذيرات، يبقى الموز من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على:

ـ الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ المعادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنجنيز.

ـ فيتامينات مهمة مثل A وB6 وC.

ـ مضادات الأكسدة التي تحمي من الأضرار البيئية وتعزز مناعة الجسم.

ـ مركبات طبيعية تساهم في تعزيز إفراز هرمون السعادة (السيروتونين)، ما يمنح شعورًا بالطاقة والبهجة.

مخاطر عدم غسل قشر الموز 

وحذرت هيئة حماية المستهلك من تجاهل غسل الموز قبل تناوله لتفادي انتقال المبيدات والبكتيريا من القشرة إلى الفاكهة. 

وفي الوقت نفسه، يظل الموز من الفواكه المفيدة لصحة القلب، الهضم، العضلات والجلد، شرط الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الغذائية.

غسل الموز قشر الموز أضرار الموز غير المغسول بكتيريا الموز المبيدات الزراعية فوائد الموز الصحي الموز

