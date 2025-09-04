هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

وجه المكتب الإعلامي لـ هيئة حماية المستهلك في روسيا تحذيرًا مهمًا بشأن ضرورة غسل الموز جيدًا قبل تناوله.

مخاطر عدم غسل قشر الموز

وأكدت هيئة حماية المستهلك في روسيا، أن قشرة الموز الخارجية ليست درعًا واقيًا كما يعتقد الكثيرون، بل قد تحمل مواد كيميائية وبكتيريا ضارة غير مرئية بالعين المجردة، وفق لما نشر في موقع نوفيستي.

أوضحت الهيئة أن قشر الموز قد يحتوي على:

ـ بقايا مبيدات زراعية ومواد معالجة كيميائية.

ـ بكتيريا ممرضة مثل الإشريكية القولونية (E.coli).

وعند تقشير الموزة دون غسلها، يمكن أن تنتقل هذه الملوثات من القشرة إلى اللب الداخلي ثم إلى الفم، مما يسبب مشاكل صحية تتراوح بين اضطرابات هضمية بسيطة وأمراض معدية خطيرة.

رحلة الموز من المزرعة إلى المستهلك

ويقطع الموز مسافات طويلة حتى يصل إلى المستهلك، وأثناء هذه الرحلة قد يتعرض لملوثات بيئية ومواد كيميائية لحمايته من التلف، ما يزيد من أهمية غسله جيدًا قبل تناوله.

فوائد الموز الصحية

ورغم هذه التحذيرات، يبقى الموز من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على:

ـ الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ المعادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنجنيز.

ـ فيتامينات مهمة مثل A وB6 وC.

ـ مضادات الأكسدة التي تحمي من الأضرار البيئية وتعزز مناعة الجسم.

ـ مركبات طبيعية تساهم في تعزيز إفراز هرمون السعادة (السيروتونين)، ما يمنح شعورًا بالطاقة والبهجة.

وحذرت هيئة حماية المستهلك من تجاهل غسل الموز قبل تناوله لتفادي انتقال المبيدات والبكتيريا من القشرة إلى الفاكهة.

وفي الوقت نفسه، يظل الموز من الفواكه المفيدة لصحة القلب، الهضم، العضلات والجلد، شرط الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الغذائية.