خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر
محافظ أسيوط: التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن ومناحل العسل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

رشا عوني

في ذكرى المولد النبوي الشريف، تحتفل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة بشراء علبة حلوى المولد، وهي عادة سنوية قديمة ومظهر من مظاهر الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

لكن هل تعلم مدى أضرار حلويات المولد والإفراط في تناولها سواء للكبار او الأطفال ؟ وما يحدث للجسم عند تناول حلوى المولد بكثرة؟ .. وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية وققاً لموقع webteb.. 

حلوى المولد ومرضى السكر

تناول كميات كبيرة من الحلويات بشكل عام، وحلوي المولد بشكل خاصة تعد من أسباب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، والسبب مقاومة الأنسولين المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ولذا يمكن تناول قطعة في الصباح فقط لمرضى السكرى، ويفضل تكون صغيرة الحجم.

اضرار حلوى المولد 

أضرار حلوى المولد على القلب 

عند الإفراط في تناول حلوى المولد المليئة بالسكريات ، ترتفع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول بسبب السكريات، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. 

أضرار حلوى المولد 

الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها  للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

أضرار حلويات المولد على الجسم

  • كما أن الإفراط في تناول الحلوى يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة وتراكم الدهون فى الجسم.
  • أيضًا تسبب مشاكل المعدة مثل الغازات والقولون.
  • الإفراط في تناولها على مدار اليوم يزيد نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتؤدى إلى الإصابة بالتسوس.
اضرار حلوى المولد 

أضرار حلوى المولد على الأطفال

الانتفاخ والإسهال وانسداد الشهية عند الأطفال، نتيجة زيادة تناول حلوى المولد، يقابلها العزوف عن الطعام، مع الإسراف فى تناول المياه، ما يؤدى إلى نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها الأطفال.

