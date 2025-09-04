احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

في ذكرى المولد النبوي الشريف، تحتفل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة بشراء علبة حلوى المولد، وهي عادة سنوية قديمة ومظهر من مظاهر الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

لكن هل تعلم مدى أضرار حلويات المولد والإفراط في تناولها سواء للكبار او الأطفال ؟ وما يحدث للجسم عند تناول حلوى المولد بكثرة؟ .. وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية وققاً لموقع webteb..

حلوى المولد ومرضى السكر

تناول كميات كبيرة من الحلويات بشكل عام، وحلوي المولد بشكل خاصة تعد من أسباب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، والسبب مقاومة الأنسولين المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ولذا يمكن تناول قطعة في الصباح فقط لمرضى السكرى، ويفضل تكون صغيرة الحجم.

اضرار حلوى المولد

أضرار حلوى المولد على القلب

عند الإفراط في تناول حلوى المولد المليئة بالسكريات ، ترتفع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول بسبب السكريات، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

أضرار حلوى المولد

الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

أضرار حلويات المولد على الجسم

كما أن الإفراط في تناول الحلوى يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

أيضًا تسبب مشاكل المعدة مثل الغازات والقولون.

الإفراط في تناولها على مدار اليوم يزيد نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتؤدى إلى الإصابة بالتسوس.

اضرار حلوى المولد

أضرار حلوى المولد على الأطفال

الانتفاخ والإسهال وانسداد الشهية عند الأطفال، نتيجة زيادة تناول حلوى المولد، يقابلها العزوف عن الطعام، مع الإسراف فى تناول المياه، ما يؤدى إلى نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها الأطفال.